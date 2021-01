Slut efter 11 kampe: Andreas Smed er færdig i FC Helsingør

- Andreas er en god dreng, og vi har været rigtig glade for at have ham. Han har vist fine kvaliteter og hårdt arbejde, både til træning og i kamp, men vi har evalueret på Andreas' tid i klubben, og har i den sportslige ledelse vurderet, at vi vil gå efter en lidt anden type spiller til vores angreb.

- Det gør vi også med tanke på, at vi skal omorganisere vores offensiv på grund af Jeppe Kjærs skade. Vi takker Andreas for en professionel indsats i sin tid i klubben, og ønsker ham held og lykke med den videre karriere.

Der er to andre spillere, der havde kontraktudløb ved nytår. Det drejer sig om midtbanespillerne Oliver Kjærgård og Casper Sloth, og FC Helsingør har ikke meldt ud om deres fremtid. Det har ikke været muligt at få fat i Brian Gellert for at få en kommentar til de to spilleres fremtid.