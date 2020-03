Slut: Nordsjælland taber 30-34 til Bjerringbro-Silkeborg

57. Jesper Dahl 28-33 i kontra efter helbanepres. Det kommer vel sent.

60. Slut. 30-34 Skriften på væggen er, at Nordsjælland er på vej ned. De to sidste kampe i grundspillet skal vindes, og så skal enten KIF Kolding eller Lemvig-Thyborøn tabe deres.

Tak for i aften

56. Carl-Emil Haunstrup fra fløjen til 27-33. BSH tager timeout. De har åbenbart ikke travlt med at komme hjem

55. Intensiteten er ved at gå af fløjten. 26-32

53. Nøddesbo til 24-31. Resignation hos Nordsjælland

52. Markussen udvisning og straffe. Kisum scorer til 24-29

23-29 i kontra. Nordsjælland tager timeout, men det ser unægtelig svært ud.

50. Andersson tilbage i målet, men chanceløs overfor Markussen. 23-28

49. Johan Hansen til 23-27 på straffe på Holmen i målet.

Nu får han til gengæld også en udvisning for et halsgreb

Kisum med sit ottende. 23-26.

Markussen med sin første 22-26.

Det gør Kisum også. 22-25 med 13 min igen.

Tobias J finder vej. 21-25

45.30 20-25.

44. Men Nordsjælland ikke vildt skarpe i overtal. Tobias J med fejlaflevering.

44. Markussen forbi mål og derefter udvisning. Han er sur.

Markussen på to stolper, og Carl-Emil gør det til 20-24 i kontra

Timeout. BSH. 19-24

42. Straffe til Andreas Nielsen. Matias Campbell gør klar. Han brænder på Rezar

41. Skube til 19-24, men han trækker en udvisning kort efter.

V. Knudsen træffersikker fra streg. Det et var Kisum ikke. Overligger og 19-23.

40. Campbell scorer 19-22

39. Øris sætter den ind men Kisum scorer sit syvende mål i kampen. 18-21

37. Markussen på stolpe. Han har ikke scoret endnu. Heldigvis

36. Redning Holmen og Kisum scorer i tomt mål. 17-20

35: Tobias J trækker en udvisning, men Nordsjælland får ikke scoret i overtal.

33 min 16-20 Kisum og redning fra Holmen

15-19 Tobias J. 32 min.

14-19. Jonsson fra streg

Målmandsbytte hos BSH. Men Kasper Larsen redder første forsøg

V. Knudsen ud for anden gang efter hånd i ansigtet på Kisum.

2. halvleg er i gang. Nordsjælland på bolden.

Nordsjælland har haft det svært i begge ender. 14 mål på Rezar burde måske være nok, men i den anden ende startede BSH og Skube i særdeleshed med en række indspil til Michael V. Knudsen. Så måtte Nordsjælland til at lappe, men det giver problemer andre steder. Johan Hansen har været giftig fra højrefløj.

Nordsjælland bremses i kontra med et sekund tilbage af halvlegen med frikast. Pause 14-18. Vi vender tilbage med 2. halvleg

29 min. Straffe til Kisum, og Campbell scorer. 14-18

Johan Hansen gør ondt på fløjen. 13-18.

Det gør han ikke denne gang. 13-17

Holmen redder

Udvisning til Tobias J og straffe.

Tobias Jørgensen soloaktion. 13-16

BSH har haft held med 7-mod-6 spil. Johan Hansen gør dettil 12-16.

Campbell på overliggeren. 25 min

Timeout Nordsjælland. Nordsjælland skal have sat prop i forsvaret.

Holmen ind i målet, men BSH gør det til 12-15

22.37 Første udvisning til NH. Palmer tager for hårdt i V. Knudsen og Nøddesbo gør det til 11-14

22. min 11-13 ved Kisum

21. min Jesper Dahl hamrer ind til 10-12.

20 min. Kisum til 9-11 i 2. bølge. Timeout af BSH

19 min. 8-11 og boldtab af Nordsjælland

Paaaaalmer til til 8-10 i kontra

Straffe. Carl-Emil brænder i to omgange. 18 min

Andreas Nielsen brænder på Rezar fra streg, og kontra til 7-10.

Markussen bag om ryggen og Skube til 6-9, men Dahl gør det til 7-9 efter 16 min

V. Knudsen scorer for fjerde gang, men Iversen reducerer fra fløjen til 6-8.

13 min. 5-6.

Straffe. Carl-Emil scorer sikkert. 5-5. 11.20 min

Aljosa Rezar har fået lidt for godt fast i BSH-målet.

Skube ind til V. Knudsen. 4-4 og 4-5

Kisum sniger bolden over stregen. 4-3 efter 7½ min

3-3 ved Johan Hansen på straffe.

Straffe. BSH

God overtalsperiode. Frederik Iversen til 3-2. 4.30 min

2-2: Tobias Jørgensen. 3 min

Udvisning til Michael V. Knudsen, der lige har scoret til 1-2

2 min: 1-1 Kisum har udlignet

Nordsjælland stiller i vant opstilling. Frederik Andersson i mål. Frederik Iversen og Carl-Emil på fløjenene. Andreas Nielsen, Jesper Dahl, Kasper Kisum og Matias Campbell som de fire centralt i forsvar. BSH starter med bold

Speaker Morten Bork Jørgensen er i gang med præsentation af spillerne. Man prøver at gøre det hele, som man plejer.

En halv time før kampstart er spillerne ude på gulvet, og der er AC DC i højtalerne. Men som sagt: Ingen tilskuere

Nordsjælland Håndbold havde forventet mere end 2000 tilskuere til mandagens ligakamp mod Bjerringbro-Silkeborg i Royal Stage i Hillerød. Men af frygt for at sprede corona-virus bliver kampen spillet uden tilskuere. Frederiksborg Amts Avis og sn.dk vil derfor forsøge at holde vores håndbold-interesserede læsere opdateret direkte fra kampen. Det vil ske fra denne side fra klokken cirka 19.30.