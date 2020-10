Sloth til Helsingør

FC Helsingør i 1. division har sikret sig en artig lille forstærkning, da klubben torsdag offentliggjorde, at man har sikret sig en kontakt med den tidligere landsholdsspiller Casper Sloth for resten af året.

- Jeg ved, jeg kommer ind lidt »midt i det hele«, men rent fysisk er jeg godt med. Jeg var med i en fuld opstart i England, inklusiv træningskampe, så fysikken er, hvor den skal være. Det er klart, at den eneste måde jeg kan komme i kampform på, er ved at spille kampe, så det håber jeg kommer snart, siger Casper Sloth i en pressemeddelelse.

- Jeg er sulten efter at spille fodbold og efter at komme helt op i gear igen, og jeg synes, klubben og jeg virker som et godt match. Nu har vi fundet en løsning frem til nytår, og så må vi se derefter. Indtil da kan vi se hinanden lidt mere an, og det tror jeg fungerer godt for begge parter.