Slangerup tilknytter veteran

De første fire matcher i den danske Speedwayliga er udsat på grund af Coronavirussen, men derfor kan der stadig være gang i den uden for banen.

Det gælder i hvert fald for Slangerup, der lørdag meddelte, at man har tilknyttet den 37-årige Matej Zagar som ekstra A-kører til truppen. Her skal han supplere holdkaptajn Mikkel Michelsen, hvis og når det skulle være nødvendigt.