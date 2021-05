Slangerup Speedways Mikkel Michelsen var ustoppelig med 16 point som A-kører mod Vojens. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Slangerup stærkest i Vojens

Sport Nordsjælland - 05. maj 2021 kl. 21:06 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Efter sidste uges uventede hjemmenederlag til Grindsted, var der ikke mange, der havde levnet Slangerup de store chancer ude mod ubesejrede Sønderjylland i Vojens onsdag aften.

Men det endte i en mindre afklapsning af forhåndsfavoritterne, der faldt helt sammen i de sidste tre heats, som Slangerup lukkede med tre heatsejre og dræbte al den spænding, der ellers var blevet opbygget.

Først nærmest fløj australske Rohan Tungate og Mikkel Michelsen fra Nicolai Klindt og Kai Huckenback i heat 12, og da Nicolai Klindt så også styrtede og måtte udgå i heatet efter, var Slangerups sejr sikret.

I sidste ende blev det afgørende, at Slangerup bare var hurtigere ude af starterne, når snoren gik, for på en våd og mudret bane, som ellers havde haft overfrakke på hele dagen i kraft af et såkaldt »track-cover«. Det gjorde, at matchen kunne gennemføres, men det reddede ikke banen fra at være mudret, hvilket man selv sagt især mærker, hvis man ikke ligger forrest i sine heats.

Der var ikke mange rene dragter efter matchen i Vojens.

Speedwayligaen

Sønderjylland-Slangerup 37-47

Sønderjylland: Kai Huckenback 12, Anders Thomsen 7, Mads Hansen 7, Nicolai Klindt 6, Jesper Knudsen 5Slangerup: Mikkel Michelsen 16, Rohan Tungate 11, Andreas Lyager 8, Jonas Seifert 7, Emil Pørtner 5 : Kai Huckenback 12, Anders Thomsen 7, Mads Hansen 7, Nicolai Klindt 6, Jesper Knudsen 5Mikkel Michelsen 16, Rohan Tungate 11, Andreas Lyager 8, Jonas Seifert 7, Emil Pørtner 5 Mikkel Michelsen var tilbage som topnavnet på A-pladsen for Slangerup, og han leverede i den grad varen fra start med en heatsejr i første heat, og det skulle vise sig at lægge en god bund for Slangerup, selv om hjemmeholdet tog de følgende tre heats og planmæssigt kom foran 13-11 efter fire heats.

Men så begyndte Slangerup at bide fra sig. Slangerups Andreas Lyager og Sønderjyllands Anders Thomsen styrtede i heat fem, hvor sidstnævnte blev udelukket, og så vandt Slangerups Jonas Seifert og Andreas Lyager heatet 4-2 foran hjemmeholdets Mads Hansen.

Og i heatet efter slog unge Emil Pørtner så til fra D-pladsen og vandt heatet foran holdkammeraten Rohan Tungate til en 5-1'er til Slangerup, som dermed to en føring på fire point - 16-20 efter seks heats.

Så var der pres på hjemmeholdet, men i heat ni fik man så svaret igen i duellem mellem de to holds C- og D-kørere. Her vandt Mads Hansen og den bare 16-årige Jesper Knudsen 5-1 over Seifert og Pørtner, så da hjemmeholdets Anders Thomsen lige akkurat sneg sig forbi Jonas Seifert på opløbsstrækningen i heat 11 og dermed fik en 4-2'er ud af det til Sønderjylland, stod det helt lige 33-33 med tre heats tilbage.

Men derfra smækkede Slangerup altså døren i, og Mikkel Michelsen lukkede ballet med en heatsejr i heat 14, hvor han lige nåede at demonstrere kørerevner på højeste niveau, da han så ud til at styrte, men på forunderlig vis holdt balancen, ræsede videre og vandt.