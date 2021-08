Jonas Seifert Salk og Slangerup lynede til sidst i den afgørende udekamp mod Fjelsted. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Slangerup direkte i DM-finalen

Sport Nordsjælland - 18. august 2021 kl. 20:33 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Alt flaskede sig for Slangerup Speedway Klub onsdag aften, og med en sejr på 45-39 ude over Fjelsted er nordsjællænderne klar til DM-finalen.

Det blev udfaldet, da Holsted samtidig tabte ude til Grindsted, så Slangerup ender på andenpladsen i grundserien og dermed sikrer sig en direkte plads i DM-finalen, som køres i Vojens.

Det holdt dog hårdt og blev meget spændende til sidst. Efter Slangerups Mikkel Michelsen havde jagtet og endte med at overhale Fjelsteds Peter Kildemand i heat 12, stod det hele lige - 36-36 - inden de sidste to heats.

Og her kom Slangerup blæsende ud i heat 13, hvor en ellers bovlam Daniel Jeleniewski tog føringen, mens Andreas Lyager i to omgange kom forbi Dimitri Bergé og sikrede Slangerup en 5-1-sejr, hvilket sendte den direkte tur i DM-finalen over i hænderne på nordsjællænderne.

Det krævede en 5-1-sejr til Fjelsted i sidste heat, men den dør på klem smækkede Mikkel Michelsen direkte i ansigtet på hjemmeholdet ved at tage heatsejren og scorede sit 17. point på dagen, mens Jonas Seifert blev treer, og så var det hele afgjort.

Der var dramatik fra start, da hjemmeholdets Frederik Jakobsen styrtede efter lidt tæt kontakt med Slangerups Jonas Seifert, og det kostede Fjelsteds stærke kort en udelukkelse.

Siden sluttede han sidst i heat fire for så at udgå med en skadet skulder.

I begge de to heats blev vundet af en flyvende Mikkel Michelsen fra Slangerup, og indledningsvist var det nordsjællænderne, der tog teten og førte 20-16 efter seks heats.

Men hjemmeholdet havde ikke tænkt sig at lægge sig ned. I heat syv kom Dimitri Bergé ind som reserve og blæste ud over banen til en stensikker heatsejr foran Mikkel Michelsen, mens D-køreren Benjamin Basso i heat otte bankede sit 10. point ud af 12 mulige og viste storform.

I samme heat styrtede Fjelsteds A-kører, Peter Kildemand, i sidste sving og tabte et point, men det blev til fulde kompenseret i heat otte, hvor Fjelsted snuppede aftenens første 5-1'er efter Slangerups Daniel Jeleniewski kørte i snoren og måtte starte 20 meter efter de andre. Og så førte Fjelsted 28-26.

Det så Slangerup ud til at råde bod på i heat 10, hvor det er top mod bund, men igen fik Dimitri Bergé vist, at han havde fundet farten og snødt Slangerup for et point på sidste omgang ved at gå forbi Jonas Seifert. Slangerups Daniel Jeleniewski fik dog kørt sit bedste heat på dagen i heat 11, hvor det var Slangerups bund mod Fjelsteds top, så de to heats udlignede sig selv med 6-6 samlet.

Det hele endte så med at blive udlignet til 36-36, da kaptajn Mikkel Michelsen fik jagtet Peter Kildemand intenst over flere omgange og til sidst gik forbi hjemmeholdets topkører, så Slangerup vandt heatet 4-2 og udlignede inden de sidste to heats.

DM-finalen køres 15. september.