Skulderklap til tidligere anfører

Der blev fældet tårer i Nordsjælland Håndbold for et år siden. Dengang skulle klubben tage afsked med holdets populære anfører, Dan Beck-Hansen, der efter fem år i Nordsjælland Håndbold ville videre i karrieren.

Tømreruddannede Dan Beck-Hansen valgte at tage til IFK Skövde, hvor han ved siden af et deltidsjob i et lokalt svensk byggemarked kunne fortsætte håndboldkarrieren på et højere blus. Det skifte har været en succes for den nu 30-årige stregspiller.