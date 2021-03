FC Nordsjællands Ulrik Yttergård Jenssen under superligakampen mellem FC Nordsjælland og AC Horsens på Right to Dream Park i Farum, søndag den 7. marts 2021.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix)

Skuffet træner tager ansvaret

Der blev reageret fra bænken, men det kom for sent.

- Vi må tage ansvaret i trænerstaben. Vi reagerer simpelthen for sent. Vi har gjort vores udskiftninger klar, da vi kan se, det sejler i vores venstre side, men udskiftningen kommer ét minut for sent, siger Flemming Pedersen.

- Vi har jo kampen, hvor vi gerne vil have den, da vi scorer så tidligt i anden halvleg, og så er det skuffende, at vi ikke kan spille den hjem. Dels er vi ikke gode nok til at holde i bolden og få det 3-1-mål, hvor der er nogle gode muligheder, da Horsens åbner sig, men det får vi ikke fuldført. Dels kommer vi til at synke for langt tilbage.