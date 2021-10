Se billedserie Solrøds Gabriel Pedersen lægger an til skud i opgøret mod Frederikssund.

Skuffelse i begge lejre

Sport Nordsjælland - 02. oktober 2021 kl. 17:27 Af René Larsen

Det var en af de danmarksseriekampe, hvor stemningen var trykket i begge omklædningsrum. Hos Solrød for at have sat en sjælden sejr over styr på et mål dybt inde i overtiden, og hos Frederikssund for at have spillet en gennemført elendig kamp.

- Vi smider to point i dag. Det er vanvittigt, at vi ikke vinder, konstaterer Frederikssunds træner Martin Hilstrup.

Han kunne ikke rigtig glæde sig over, at Mathias Sand Kristensen headede udligningen til slutresultatet 2-2 ind i femte overtids-minut.

For de for foregående 94 minutter havde været noget af en prøvelse. Frederikssund lignede en samling nye bekendtskaber, der havde mødt hinanden første gang under opvarmningen. Der var intet, der hang sammen. Det førte kun en masse individuelt spil med sig og et hav af dårlige beslutninger, selv om hjemmeholdet var klart mest i boldbesiddelse.

Bundholdet Solrød er hårdt ramt af skader, og det blev ikke bedre af, at Karl Johan Teigland-Kolster måtte udgå efter mindre end ti minutters spil.

- Vi er nødt til at stille med spillere, der ikke træner, konstaterer træner Ole Pedersen.

Men han fik alligevel en bemærkelsesværdig 1. halvleg at se. Gabriel Pedersen stod for kampens detalje, da han løb slalom mellem fire-fem Frederikssund-forsvarer og sluttelig løftede bolden ind over Frederikssund-målmand Christian Solhøj til en overraskende 1-0-føring. En klassescoring.

Kort efter var gæsterne tæt på 2-0, men i to ombæringer kom Christian Solhøj eminent ud af sit mål og fik blokeret to Solrød-afslutninger i træk, og i tredje ombæring sparkede Rasmus Philipsen væk på stregen.

Trods stort Frederikssund-overtag lykkedes det alligevel Solrød at komme på 2-0. Den indskiftede venstreback Gustav Stentoft kom med i et overlap og fra en spids vinkel tæt på baglinien fik han krøllet bolden i en bue ud i det lange hjørne.

Frederikssund fattede dårligt deres egne øjne, og hjemmeholdet indledte 2. halvleg med et massivt pres. Solrød blev trykket ned blandt andet ved at flytte stopperen Mathias Sand Kristensen frem i forreste geled, men bundholdet forsvarede sig heroisk og fik lukket hullerne ned.

Ti minutter før tid gik dog galt. Indskiftede Shahab Koshival slog et fladt indlæg til en anden indskifter, Adam Kielsgaard, der smukt styrede bolden op i hjørnet med den kolde højreskøjte.

Det gav ny næring til Frederikssund-presset, og i sidste ende var det nok til et point.

- Det var godt kæmpet af gutterne, men de får for mange standarder til sidst, og så er det ærgerligt, at vi ikke få lukket kampen til 3-1 på den store kontra "Q" (Oliver Qvapp, red), brænder til sidst, siger Ole Pedersen, medens Frederikssund-kollega Martin Hilstrup bandede over sit holds præstation.

- 1. halvleg er den ringeste, vi har spillet i min tid i Frederikssund. Det var ganske forfærdeligt at se på. Vi må være skuffede over os selv.