Torben Nielsen stopper i Nordsjælland efter denne sæson. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Skifte på Nordsjællands bænk

Sport Nordsjælland - 17. december 2020 kl. 16:43 Af René Larsen Kontakt redaktionen

»Der skal være en voksen til stede« lød en af begrundelserne, da Torben Nielsen for halvandet år siden blev udpeget som assistent for ligaens daværende yngste cheftræner, Simon Dahl.

Ved sæsonens udgang skilles deres veje igen. 50-årige Torben Nielsen stopper som konsekvens af et ændret set-up på trænersiden.

Nordsjælland Håndbold ønsker at tilknytte talenttræner Laurids Søgaard på hel tid for at skabe større samspil mellem ungdomsholdene og seniorholdet, og det sender Torben Nielsen ud i et vacuum, da han også har et civilt job ved politiet at passe.

- Nordsjælland Håndbold har præsenteret mig for nogle nye ideer til et set-up, som jeg har vanskeligt ved at se mig selv i, så vi er blevet enige om at stoppe samarbejdet når sæsonen er slut, siger Torben Nielsen i en pressemeddelelse.

Torben Nielsen smækker ikke med døren.

- Simon Dahl tænker på en anden måde end jeg, så det har været superinspirerende og meget spændende. Der er også en dejlig ro omkring trænerteamet, fordi der er styr på alle tingene omkring holdet. Og jeg er bestemt ikke færdig med håndbold. Så nu vil jeg sondere terrænet, siger Torben Nielsen, der tidligere har trænet blandt andre Ajax, Lyngby og TMS Ringsted.

Sportschef Jørn Blom Hansen er glad for at man har fundet en blød landing.

- Torben har gjort et godt stykke arbejde, og det giver ro, at han fortsætter. Forhåbentlig kan han slutte med en oprykning, siger Jørn Blom Hansen.

Nordsjælland Håndbold har ladet sig inspirere af Århus Håndbold, om hvorledes de har sat talentudvikling i system.

- Vores start på NH-talent med et U17-hold har været rigtig god, og vi udvider med et U19-hold til næste sæson. Der vil derfor være flere gode synergier ved at tættere samarbejde bl.a. med to fuldtidstrænere. Vi skaber nogle bedre rammer for talentudviklingen, som er så vigtig for Nordsjælland Håndbold, siger Jørn Blom Hansen.