To af de tre FCN-målscorer i kampen mod OB - Simon Adingra (tv.) og Andreas Schjelderup. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Skarp indskifter: Vi er klar til Brøndby

Sport Nordsjælland - 10. august 2021 kl. 09:23 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Alt presset lå på den bare 17-årige Andreas Schjelderups skuldre, da han stillede sig klar til at sparke straffespark mod OB i mandag aftens Superligakamp.

Men igen viste det norske stortalent, hvorfor han bliver rost vidt og bredt, for han satte iskoldt bolden ind bag Oliver Christensen i det fynske mål og sendte FCN på sejrskurs.

Andreas Schjelderup fremprovokerede selv straffesparket, begået af Jens Jacob Thomasen, kort efter nordmanden var kommet på banen.

- Jeg kom ind som falsk 9'er og ville gerne ændre kampen. Der gik kun et minut, og så fik jeg muligheden for at sætte min krop foran bolden og fik et straffespark, forklarer Andreas Schjelderup selv sit indhop.

Og han var også klar til at sparke straffesparket selv, selv om en gammel tommelfingerregel i fodbold lyder, at man ikke sparker straffespark, der er begået mod en selv.

- Jeg har altid sparket straffespark for mine hold, men i mit første år her tænkte jeg ikke, at jeg som 16-årig skulle sparke straffe. Men jeg træner det hele tiden, og så fik jeg lov i dag, siger Andreas Schjelderup.

- Vi havde en liste med skytter sidste sæson, men det har vi ikke nu. I de andre kampe fik jeg at vide, at jeg skulle sparke. Men jeg vidste det ikke i denne kamp, og så spurgte Magnus Kofod mig bare, om jeg var klar til at sparke. Og så sagde jeg bare »ja«.

Altså - også selv om det blev begået mod ham selv.

- Jeg ville også gerne have sparket mod Viborg (Her eksekverede Oliver Antman det straffespark, der blev begået mod Andreas Schjelderup, red.), men der var jeg ikke helt klar i hovedet. Denne gang fik jeg sparket. Så der er ingen »forbandelse« ved at sparke, når det bliver begået mod en selv, griner han.

Han var naturligt nok glad for sejren på 3-1, selv om han måtte starte på bænken.

- Jeg var da skuffet over at starte på bænken, for jeg vil altid gerne spille 90 minutter. Men så må man være fokuseret, når man får chancen for at komme ind og ændre kampen. Det fik jeg heldigvis muligheden for, siger han og fortsætter:

- Vi har en stor trup med meget kvalitet. Der er hård konkurrence over hele banen. Så man skal være fokuseret, hvis man vil spille på det her hold. Det var en god præstation af os mod OB, og nu er vi klar til Brøndby på fredag.

FC Nordsjælland spiller på Brøndby Stadion klokken 21.00 fredag aften.