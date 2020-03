Skæbnekamp for lukkede døre

Nordsjælland Håndbold havde ellers håbet på mere end 2000 tilskuere til at bakke op til opgøret, der kan være meget afgørende for Nordsjællands Håndbold eksistens i ligaen.

Derudover stod klubben også for at afvikle dets årlige kilometerjagt, hvor klubbens partnere under sædvanligvis festlige former samler store midler ind til Håndboldklubben. Det arrangement bliver afholdt ved en senere lejlighed.