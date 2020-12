Mads Døhr Thychosen i aktion for FC Nordsjælland - den gang han spillede lidt mere. Han har været ude med både en skade og coronavirus, men nu er han klar igen. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Skadet og coronaramt - Nu er Døhr klar igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Skadet og coronaramt - Nu er Døhr klar igen

Mads Døhr Thychosen døjede både med en skade og coronavirus på samme tid. Ikke godt for et meget socialt menneske. Men nu føler han sig igen fit for første gang i lang tid.

Sport Nordsjælland - 11. december 2020 kl. 11:44 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Selv om det lige for tiden ikke er svært at høre, hvad der bliver sagt nede på banen, når det går løs i Superligaen, så har det alligevel været lidt mere stille i FC Nordsjællands kampe, end der burde have været. For siden 25. oktober har holdet været uden sin jyske indpisker på højrebacken, Mads Døhr Thychosen, der netop er en af de højlydte på banen. Men nu er freden forbi, efter Mads døhr Thychosen fik seks minutter som indskifter mod Sønderjyske og nu er tilbage i fuld træning.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger