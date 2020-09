Martin Freese har været sat tilbage af mange skader. Nu tegner fremtiden dog lys. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Skadet i tre år: FC Nordsjælland forlænger

Sport Nordsjælland - 03. september 2020

Tilbage i 2017 rev Martin Freese korsbåndet over i sin debutkamp mod FC København, og siden har den unge kantspiller været plaget af skader. Men i foråret oplevede Martin Freese en sjælden lang periode uden problemer, og han spillede således de seneste fem kampe i Superligaen.

Det har styrket FC Nordsjællands tro på ham og klubben har netop forlænget aftalen med to år.

- Det er et kæmpe stort klap på skuldrene fra FC Nordsjællands side. Jeg er glad for, at de stadig tror på mig. Nu har jeg fået chancen for at bevise mig endnu mere de næste par år, så det skal jeg sørge for, at de ikke fortryder.

- Det har været nogle hårde år for mig. Det er speciel rent mentalt, at det har været udfordrende at komme igennem det hele. Det må jeg sige, lyder det fra 22-årige Martin Freese, der står noteret for ni superliga-kampe ialt.

Det kunne have være mange flere, og cheftræner Flemming Pedersen er lykkelig over, at tingene nu går Martine Freeses vej.

- Jeg er utrolig glad på Freses vegne. Jeg har kendt ham, siden han var 14-15 år gammel. Og at se en spiller, der har været i systemet i otte år, som forhåbentlig nu for alvor får lov at slå igennem. Efter så meget modgang. Det varmer virkelig mit hjerte, siger cheftræner Flemming Pedersen.