FC Nordsjællands Eduardo Dos Santos Haesler - eller bare Dudu - debuterede for den nordsjællandske klub mod Vejle i mandag. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Sikker FCN-træner: Stort potentiale i »Dudu« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sikker FCN-træner: Stort potentiale i »Dudu«

Sport Nordsjælland - 27. august 2021 kl. 15:03 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Der gik et sus gennem publikum på stadion mere end et par gange, når FC Nordsjællands nye målmand, Eduardo Dos Santos Haesler, fik vist, at han er iskold og modig med bolden ved fødderne.

Det så ikke helt sikkert ud hver gang, men det er nu en gang sådan, hans spillestil er, så hjemmepublikum i Farum kan godt begynde at vænne sig til det.

- Vi så det, vi også har scoutet. Han er rolig med fødderne, går ikke i panik og tager ingen forhastede beslutninger, siger FC Nordsjællands træner, Flemming Pedersen om målmanden, som selv og andre for nemhedens skyd kalder »Dudu«, og fortsætter:

- Han er en smule rusten, fordi det er noget tid siden, han har spillet kampe. Så han skal lige have et par kampe at komme i gang på. Og det er med i planerne, at han lige skal i gang. Han har ikke Peter Vindahls niveau lige nu, så på kort sig er vi lidt dårligere stillet. Men på længere sigt ser vi et lige så stort potentiale i Dudu, som vi så i Peter Vindahl.

Vindahl blev for en uges tid siden solgt til hollandske AZ Alkmaar og har fået trøjet nummer et efter at have været et stort målmandstalent i årevis.

I FC Nordsjælland gav man ham tidlige chancen, og nu bliver det så 22-årige Dudus tur efter flere år som reserve i Werder Bremen og småt med spilletid på højt niveau. Han debuterede mod Vejle i 3-1-sejren.

- Det var en god kamp, og vi vandt jo til sidst. Der var en god atmosfære med fansene var god, og jeg kunne virkelig godt lide det Det er gået hurtigt med at stå her og spille i den bedste, danske række. Jeg er glad for at være her, siger Dudu.

- Jeg synes, jeg spillede en okay kamp. Jeg kan stadig blive bedre, og når vi kommer til at kende hinanden bedre, bliver vi også bedre sammen.

Brasiliansk tysker

I stil og fysisk fremtræden minder han meget om Peter Vindahl, og han beskriver også sig selv som en spiller, der har de samme kvaliteter.

- Jeg har det godt med bolden i fødderne, og jeg er god til at sætte spillet i gang. Jeg ser mig selv som en moderne målmand, der både kan spille med fødderne og har målmandsevnerne. Min mor er brasilianer, og min far er tysker, men min spillestil er en god blanding, synes jeg selv, siger Dudu.

- I Tyskland fik jeg ikke nok spilletid, og den første prioritet for en fodboldspiller er at spille. Så jeg er gået efter at få noget spilletid, og det er det, jeg har brug for frem for alt.

Han nåede at være i Danmark under en uge, før han blev kastet i ilden i Superligaen, som han ikke kender så meget til - endnu.

- Jeg ved ikke så meget. Jeg kender de tre store hold i ligaen. Men resten skal jeg nok lære inden for kort tid. Måske endda også lidt dansk. Jeg har prøvet, men det er svært, smiler han.

I FC Nordsjælland har han dog en smule tysk selskab, da FC Nordsjælland op til denne sæson hyrede tyskeren Marco Knoop ind som ny målmandstræner.

- Jeg kendte ikke rigtig Marco, før jeg kom hertil. Men vi har snakket lidt om »gamle dage«, for han har været målmandstræner for Dortmund, og der har vi spillet hinanden. Så han kendte mig lidt. Men det er rart, at der er en tysker, når man er ny i klubben og skal ind på holdet. Så er der også altid en at snakke med, hvis jeg har et problem - men alle gutterne har været gode indtil videre. Så det er ikke noget problem, siger Dudu.

Flemming Pedersen tror på, at Dudu nok skal vise sit niveau, men det kræver lidt tid og tilvænning - også for medspillerne.

- Selv om Peter Vindahl har forladt os, så har vi fået en keeper ind, der også behersker feltet - og han er lige så god med fødderne som Peter var. Han skal lige have fem-seks kampe, så tror jeg, han er på niveau, siger FCN-træneren og fortsætter med et grin:

- Og så skal Kian Hansen lige lære, at når Dudu har bolden, så kan han finde på at lave en finte, og så ligger bolden altså stadig ved fødderne på ham.