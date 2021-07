Mikkel Michelsen i rød i en holdmatch for Slangerup. I morgen skal han køre sidste afdeling af EM-serien, hvor han fører. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Sidste ræs i morgen: Tæt på dansk EM-metal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sidste ræs i morgen: Tæt på dansk EM-metal

Sport Nordsjælland - 09. juli 2021 kl. 19:40 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

En tidligere og en nuværende Slangerup-kører er tæt på at tage medaljer til Danmark ved EM i Speedway.

Der resterer bare en afdeling af EM i speedway, og før den ligger den tidligere Slangerup-kører Leon Madsen nummer tre, og den nuværende kører for Slangerup Mikkel Michelsen ligger nummer et. Mellem de to ligger polske Piotr Pawlicki.

Det sidste løb køres lørdag i Rybnik i Polen, hvor Mikkel Michelsen bor.

De to danskere leverede en fremragende præstation ved den seneste afdeling af EM i speedway, da Mikkel Michelsen tog sejren og henviste Leon Madsen til andenpladsen.

- Det bliver en spændende match på lørdag, som er meget åben mellem de tre højest placerede kørere, hvor jeg tror, det kun bliver et spørgsmål om hvilke to medaljer, Danmark får med hjem.

- Alt i alt har danskerne rigtig gode chancer for at hente guld og sølv. Leon Madsen har rigtig gode resultater med sig fra den polske liga, ligesom han efterhånden er kommet sig over siden skade fra første EM-afdeling.

- Og Mikkel Michelsen bor privat i Rybnik, så han kender nok banen rimelig godt, ligesom han også er rigtig godt kørende i den polske liga, fortæller landstræner Hans Nielsen ifølge en pressemeddelelse.

- Vejret kan også komme til at spille en rolle. Det kan blive en gentagelse af tredje afdeling, hvor regn påvirkede banens underlag og Piotr Pawlicki, på den samlede andenplads, så ud til at have sine udfordringer.

Og hvis det bliver tilfældet, er jeg sikker på, at Leon og Mikkel igen kommer til at kæmpe om førstepladsen. Under alle omstændigheder er begge også sikret en plads ved næste års EM, siger Hans Nielsen.