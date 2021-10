KFUM - her i en kamp mod Skjold Birkerød - har arvet 8,5 millioner kroner. Foto: Mads Hussing

Serieklub arver 8,5 millioner kroner

Sport Nordsjælland - 11. oktober 2021 kl. 14:28 Af Niels Rasmussen

I 1932 omkom den 22-årige Børge Hansen ved en trafikulykke. Altså for 83 år siden.

For nogle måneder siden kom der et brev til KFUM Boldklub på Nøkkerosevej i Nordvestkvarteret i København fra den advokat, der er bobestyrer.

KFUM skulle arve mindst 8,5 millioner kroner.

Børge Hansen havde i sit korte liv været så glad for at spille i KFUM, at hans barndomsklub skulle betænkes.

Pengene kommer fra boet efter Grethe Cathrine Fengler og Carl Dines Fengler. Grethe Fengler var Børge Hansens søster.

I KFUM har man allerede modtaget de første 6 millioner kroner af den totalt uventede arv. Og i løbet af få uger venter man, at der kommer et beløb på mellem 2 og 3 millioner kroner ekstra ind på kontoen.

Bobestyreren har arbejdet med arvesagen fra november 2020.

KFUM har over for bobestyreren redegjort for, hvordan man har tænkt sig at bruge de mange penge, og den forklaring er godtaget af bobestyreren.

I KFUM har an tidligere modtaget ganske store beløb fra tidligere medlemmer, der valgte at tilgodese klubben i deres testamenter. Men det har ligget i størrelsesordenen 200.000 - 300.000 kr. hvilket jo må siges at være store beløb i en amatørklub.

På KFUM's hjemmeside kan man læse, hvordan pengene skal bruges.

Bestyrelsen ønsker at anvende den del af arvens forrentning, der overstiger inflationen til at forbedre boldklubbens drift. Det vil forbedre den årlige drift med cirka 300.000 kr. svarende til en forøgelse af KFUM's driftsindtægter på godt 20 procent. Bestyrelsen ønsker at anvende midlerne med det formål at fastholde og tiltrække medlemmer. Det er bestyrelsens ønske at bevare Emdrupparkens Idrætsanlæg som et KFUM-anlæg. Bestyrelsen ønsker også, at skaffe medlemmer nok i børne- og ungdomsfodbolds forskellige årgange til at disse årgange er store nok til at danne 11-mandshold, efterhånden som de forskellige årgange bliver gamle nok til 11-mandsfodbold. Der er endvidere et ønske at have tilstrækkelig med medlemmer til at børn og unge kan spille bold på forskellige niveauer i KFUM. Og uddannelsen af trænere skal bakkes markant op.

Børge Hansen nåede at spille ganske få 1. holdskampe for KFUM. Han ligger begravet på Bispebjerg Kirkegård, hvor der står, at gravstenen blev skænket af KFUM.