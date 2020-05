Hørsholm-Usserød rykker op. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Seriefodbolden kommer ikke i gang

Sport Nordsjælland - 15. maj 2020 kl. 15:38 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Seriefodbolden kommer nemlig ikke i gang på denne side af sommerferien, og DBU Sjælland har besluttet, at turneringen at op- og nedrykningen bliver afgjort af resultatet af første halvdel af turneringen, som den er nu.

Det meddeler DBU i et brev til alle medlemsklubber fredag.

Beslutningen har den betydning i Nordsjælland, at Helsinge rykker ud af Sjællandsserien, medens Stenløse som toer i samme række ikke får chancen for at forfølge oprykning. Den går i stedet til RB 1906. Fra Serie 1 rykker Hørsholm-Usserød op i Sjællandsserien.

»DBU Sjællands bestyrelse har grundet situationen med COVID-19 besluttet, at turneringen 2019-2020 ikke spilles færdig. Resultaterne fra efteråret 2019 bruges i stedet til af afgøre op- og nedrykning i helårsturneringerne, som dog afventer en afklaring af Danmarksserien (Herre DS) i DBU. En enig DBU Sjælland bestyrelse har efter grundige overvejelser besluttet, at turneringen 2019-2020 ikke spilles færdig grundet situationen med COVID-19. Holdenes resultater fra efteråret 2019 bliver brugt til af afgøre op- og nedrykninger i helårsturneringerne. De endelige op- og nedrykninger, afventer dog afklaring på Danmarksserien i DBU. DBU Sjælland vil i de næste uger bruge tiden på at forberede alternative fodboldaktiviteter, hvis myndighederne skulle åbne op for dette«, skriver DBU Sjælland i brevet.

- Da vi i marts måned lukkede ned i idrætten grundet Corona, kunne vi ikke forestille os, at vi ville ende med at tage den beslutning, som vi nu træffer. Nogle vil synes, det er den rigtige beslutning, mens andre synes den er helt forkert. Det har vi fuld forståelse for, men vi har vurderet, at der er behov for at skabe ro og afklaring, så de frivillige kan få lov til at holde fokus på at genetablere klublivet", siger DBU Sjællands formand Jakob Koed og fortsætter:

- Grundet de omstændigheder, som vi er underlagt på grund af corona-situationen, har vi vurderet, at deltagelse i kampe må og skal være baseret på et frivilligt tilvalg, så alle er trygge ved at være med. Vi ønsker ikke, at klubberne, de frivillige, dommere og spillere føler sig presset til at deltage i turneringer. Derudover må det forudses, at der i den første tid, efter en eventuel tilladelse til at spille kampe mod hinanden, vil være så mange restriktioner vedrørende brug af klubhuse, toiletter og eksempelvis omklædningsrum, at det i mange klubber reelt vil gøre det meget svært at afvikle disse, selv om det skulle blive muligt. Vi har derfor truffet den beslutning, som vi samlet set mener er bedst for sjællandsk fodbold. Og det er på den baggrund, at turneringen ikke spilles.

Der er fortsat et udestående i relation til nedrykninger fra Herre DS og Kvinde 1. division. Her arbejder DBU's bestyrelse fortsat på at træffe en endelig beslutning. Denne beslutning kan påvirke antallet af op- og nedrykninger ned gennem serierækkerne.

Bestyrelsen besluttede ligeledes, at grundet turneringen ikke spilles færdig, så ændres beregningsmodellen for stillingerne, så der ved pointlighed benyttes samlet målforskel i kampene frem for indbyrdes kampe, da der kun er spillet et indbyrdes opgør.