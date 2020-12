Anders Blom Hansen og Helsinge har fået ny cheftræner. Foto: Rudi Dalsgaard

Serie 1-hold skifter trænerteam

07. december 2020 Af Rudi Dalsgaard

En halv sæson blev det til for Helsinges trænerteam Flemming Fagerlind og Christian Stenderup, før de nu giver jobbet videre til et nyt trænerteam.

Nye navne på bænken er Michael Poulsen og Per Andersen, der begge er kendte ansigter på banerne i Helsinge.

Helsinge overvintrer på en 12. plads (ud af 14 hold) i Serie 1 pulje 1, hvor man er kommet godt efter det efter en noget sløv start på sæsonen. To sejre - blandet andet en storsejr på 6-1 ude over Hillerød - i de seneste tre kampe gav troen tilbage på, at man stadig har noget at sige i rækken.

Men den gode stime blev afbrudt af endnu en coronapause, og den første af slagsen kostede også Helsinge dyrt, da sæsonen 2019/2020 aldrig blev spillet færdig, og Helsinge lå sidst ved afbrydelse.

Det kostede en nedrykning og adskillige spillere forlod klubben, så det var noget af et puslespil Flemming Fagerlind og Christian Stenderup skulle lægge.

- Alle er klar over at ærmerne skal smøges op. Den kommende sæson skal afgøre, om vi skal fortsætte i Serie 1 efter sommer. Skrækscenariet er, at coronaen endnu engang kan komme til at koste Helsinge Fodbold en nedrykning, skriver Helsinge Fodbold på Facebook.

- Vi krydser fingrene for at Coronaen ikke forpurrer vores bestræbelser på at stå »knivskarpe«, når vi igen kommer til at spille om point.