Sent mål blev dyrt

15. august 2020 Af Rudi Dalsgaard

Starten på sæsonen 2020/2021 kunne bestemt godt være gået bedre for Stenløse Boldklub. Sidste uges pokalnederlag til Hundested blev lørdag fulgt op af endnu et nederlag, da Liria tog en 1-0-sejr med hjem fra besøget på knastørre Stenløse Stadion.

Afgørelsen faldt bare tre minutter før tid, hvor Stenløse fik smidt bolden væk i egen zone, og så var man ikke på plads, da Petrit Kadriu fik fat i bolden og fladt sparkede den ind i til 1-0 til Liria.

Det var overordnet set et retfærdigt resultat, for set over hele kampen var det Liria, der var bedst og havde de fleste chancer.

Men generelt var det noget af en sommerkamp med brændende varme og to hold, der tydeligvis ikke er spillet sammen eller i form endnu. Der var langt mellem de gode, sammenhængende aktioner.

Bedste Stenløse-forsøg var et frispark fra Kristian Østerdal, der godt nok dykkede, men alligevel gik et stykke over mål.

I anden halvlegs indledning havde Liria et par gode forsøg. Christian Bruun Nielsen var fri foran mål, men brændte, og kort efter måtte Stenløses målmand, Mikkel Rønnebæk, klare et hovedstød, der ellers smart nok blev headet i jorden først.

I den anden ende rørte Mikkel Carentius på sig efter 67 minutter. Først ved at komme godt til baglinien og slå et indlæg, siden ved at gå selv. Han kom på skudhold, men måtte se sit forsøg reddet til hjørne.

Med 11 minutter igen fik Lirias Sirwan Ali det røde kort for en nødbremse, men der gik kun en håndfuld minutter, så var den fordel annulleret, da Stenløses Mickey Olsen fik et lidt tyndt gult kort for et sammenstød med Liria-keeper, Alexander Glentvor.

Og til sidst endte Liria så med at snuppe alle tre point i sæsonåbneren mod Stenløse.

Stenløses træner Michael Poulsen.