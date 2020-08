Anders Blom Hansen (tv.) og Helsinge lagde ud i Serie 1 mod B9173 Herlev i aftes, men måtte se sig slået på et sent mål.

Sent mål afgjorde sæsonåbner

Helsinge tog en meget klar tur ud af Sjællandsserien i sidste sæson, og klubben har ikke lagt skjul på, at det handler om at komme direkte tilbage igen.

Det tegnede ellers fint i kampens indledning. Rædklædte Helsinge tog fat i spillet og kampen fra start, og der var ikke gået mere end et par minutter, før energiske Anders Blom Hansen fik sendt et skud på mål, men i målet var Henrik Cortsen på plads for gæsterne. Og han havde i det hele taget en god dag på kontoret ved at komme i vejen for det, han skulle.