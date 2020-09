Send til din ven. X Artiklen: Sensation: Miniputter slog FC Helsingør ud af pokalturneringen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sensation: Miniputter slog FC Helsingør ud af pokalturneringen

Mens FC Helsingørs bedste hold spillede træningskamp om formiddagen mod Lyngby, så tabte reserverne i pokalturneringen til et Serie 1-hold.

Sport Nordsjælland - 02. september 2020 kl. 20:18 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Helsingørs reserver og U19-spillere havde hverken værktøjerne eller kvaliteterne til at slå Bispebjergs Serie 1-hold i første runde af pokalturneringen. Dermed fortsætter eventyret for københavnerklubben, mens FC Helsingør endnu en gang må sande, at pokalturneringen ikke er der, de skal slå deres folder i år.

Meget af nederlaget må også lægges på skuldrene af målmand Christoffer Petersen, der to gange serverede bolden direkte for en Bispebjerg-spiller, der efterfølgende scorede.

FC Helsingør formåede rent faktisk at tabe to kampe på samme dag. For de spillede træningskamp om formiddagen mod Lyngby, og her stillede træner Morten Eskesen med det bedste hold. De tabte 4-3 til Lyngby efter at have været foran 3-0.

Pokalturneringen, 1. runde Bispebjerg-FC Helsingør 3-2 (2-1)

Mål: 0-1: Teddy Bergqvist (16), 1-1: Simon Ibdal (17), 2-1: Andreas Vestergaard (45), 3-1: Joakim Brandt Jensen (51), 3-2: Teddy Bergqvist (69)

Advarsler: Mathias Christensen (63), Valdemar Holze (66)

Bispebjerg Bk: Casper Buus Hansen - Tristan Schuppenhauer, Mikkel Holm Jensen, Martin Kristensen, Joakim Brandt Jensen - Andreas Vestergaard, Thomas Hebo Hansen, Tobias Svendsen, Simon Ibdal (72: Fredrik Dahl) - Nicolai Brogaard (88: Mikkel Prins), Jonas Borge.

FC Helsingør: Christoffer Petersen - Tobias Christiansen (70: Alexander Stjernegaard), Brandon Onkony, Emil Rasmussen, Philip Rejnhold - David Boysen, Mathias Christensen, Oliver Kjærgaard, Lucas Haren - Teddy Bergqvist, Andreas Smed (59: Valdemar Holze).

Om aftenen i Bispebjerg var der kun reserverne tilbage, og her var det kun Lucas Haren og David Boysen, der havde lidt fart i støvlerne. Det gjorde, at de kunne runde et par mand, men deres indlæg kom der aldrig kvalitet på.

FC Helsingør kom planmæssigt foran efter et kvarters spil. Det var svenske Teddy Bergqvist, der nemt kunne gøre det til 0-1, men inden Helsingør-spillerne var færdige med at juble, så udlignede Simon Ibdal på et flot spark i den anden ende.

Hjemmeholdets 232 tilskuere - plus alle dem udenfor de røde plastikbånd - lugtede lige pludselig blod. Og det blev ikke bedre, da målmand Christoffer Petersen i 1. halvlegs sidste sekunder taber et helt ufarligt indlæg ned for fødderne af Andreas Vestergaard, der nemt scorede.

Det var en perfekt måde for hjemmeholdet at gå til pause på. Selvom de allerede nu så brugte ud, så var det tydeligt, at de ville kæmpe til sidste blodsdråbe.

Bispebjerg har også allerede spillet tre kampe i Serie 1, så de har været ude i tre kampe, der betyder noget. De har derfor masser af spilletid i benene, og de har endda vundet alle tre kampe.

Som om den ene fejl af Christoffer Petersen ikke var nok, så gjorde han næsten det samme fem minutter inde i 2. halvleg. Han skulle bokse til et indlæg, men han ramte bolden forkert, så den røg lige hun til Joakim Brandt Jensen, der kunne sende bolden i et tomt mål.

Der kom igen et skud ekstra gejst i hjemmeholdet, som fightede heroisk. Det var også det, der skulle til, for jo længere kampen skred frem, jo større spilovertag fik FC Helsingør.

Forsvarerne kastede sig ned foran indlæg og skud. Især hjemmeholdet nummer tre Mikkel Holm Jensen kom i vejen for masser af skud, og det tog mere og mere af modet fra FC Helsingør-spillerne.

Der kom dog liv i udeholdet igen, da Teddy Bergqvist udlignede med 20 minutter igen. Men selvom trykket blev større og større på Bispebjergs spillere, så forsvarede de sejren hjem til kæmpejubel for både trænere, ledere og tilskuere.

FC Helsingør havde intet at skyde med fra bænken, da de først kom bagud. Alle de gode spillere var brugt om formiddagen i Lyngby, og det kom til at koste det videre avancement i turneringen.

I næste runde kommer der hold fra 1. division og også nogle fra Superligaen med i bowlen.