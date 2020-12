Odenses Brandon McNally (th) tilbragte 18 minutter i straffeboksen i søndagens kamp i Rungsted. Det kostede samtidig to spilledages karantæne. Foto: Mads Hussing

Sene tacklinger på Rungsted-spillere giver to dages karantæne

Odenses Brandon McNally var ude af aftenens opgør i Odense efter et par hårde tacklinger i søndagens kamp.

Rungsted tog anden sejr indenfor et par dage over Odense. Det blev til endnu tre point, men det var ikke kun mål og de tre point, der tiltrak sig opmærksomhed i den kamp.

For i weekendens kamp mellem Rungsted og Odense tacklede Odenses Brandon McNallys i den grad igennem på Rungsteds spillere. Han sad derfor i straffeboksen i næsten en hel periode. Flere Rungsted-spillere fik de hårde tacklinger at mærke, og det gik ikke ubemærket hen hos Thomas Friberg, der direktør for Rungsted.

- De blev tacklet meget sent af Brandon McNally, som jeg synes er noget af en skændsel for ishockey i Danmark. Men det er jo ikke mig, der vælger Odenses spillere. Det er dog klart, at man kan ikke vinde ishockeykampe, når man har sådan en mand på holdet, for han sidder jo udvist hele tiden, sagde han til Frederiksborg Amts Avis efter søndagens kampen.

Klubben indberettede også McNally efterfølgende, hvor man har listet forskellige klokkeslæt og angivelser af, hvad Brandon McNally gjorde. Her står blandt andet:

- Jeg må desværre konstatere at Brandon McNally ikke var kommet til Rungsted søndag eftermiddag for at spille ishockey, men udelukkende forsøgte gentagne gange at skade modstandere, på en måde der ikke er ishockeyen værdig.

Isligaen Odense-Rungsted 1-2

(0-0,0-2,1-0)

Mål: 0-1: Marcus Olsson (27.40), 0-2: Nikolaj Rosenthal (33.47) 1-2: Dale Mitchell (48.44)

Udvisninger: Odense 4x2 minutter, 1x10 minutter, Rungsted 6x2 minutter

Tilskuere: 309 (0-0,0-2,1-0)0-1: Marcus Olsson (27.40), 0-2: Nikolaj Rosenthal (33.47) 1-2: Dale Mitchell (48.44)Odense 4x2 minutter, 1x10 minutter, Rungsted 6x2 minutter309 - Jeg må konstatere, at jeg i mine 10 år i ligaen, aldrig har set en spiller som McNally, der overhovedet ikke er interesseret i at spille ishockey, men udelukkende forsøger at intimidere modstanderne.

De tacklinger har nu givet Odense-spilleren to spilledages karantæne, og han var derfor ikke med i tirsdagens kamp i Odense.

I den kamp var der langt fra så mange scoringer, som i søndagens kamp. 1. periode endte uden scoringer og med bare i alt 14 skud på mål.

Der havde kun været en enkelt udvisning i den periode, og den gik til Rungsted. Odense fik dog ikke udnyttet overtallet til at komme foran.

Det gjorde Rungsted til gengæld i 2. periode, da Odenses Christian Juhl Thunbo røg i straffeboksen, fordi holdet havde for mange spillere på isen.

Marcus Olsson asendte pucken i nettet halvandet minut senere, og derefter fulgte nogle minutter med folk fra begge hold i straffeboksen.

Lige da de sidste havde forladt boksen, så slog Rungsted til igen. Nikolaj Rosenthal var det denne gang, der sendte pucken ind bag Tadeas Galansky i Odense-målet.

Det lignede endnu en sikker sejr til Rungsted, men holdet fik ikke scoret mere i opgøret. Så da Dale Mitchell scorede med 11 minutter igen, så var der lagt op til en spændende afslutning.

Den blev ikke mindre spændende af, at Rungsteds Alex Wideman blev udvist med lige over et minut igen af opgøret, men Rungsted fik raget kastanjerne ud af ilden.

Rungsted topper stadig ligaen lige foran Aalborg. Holdet skal i aktion næste gang på fredag, hvor Herlev kommer til Hørsholm.