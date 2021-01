Nicolai Geertsen scorer her for Hillerød Fodbold, som han spillede for i en halvsæson. Foto: Mads Hussing

Sendte Helsingør ned: Nu er han på kontrakt i Helsingør

For halvandet år siden sendte han FC Helsingør ud af 1. division og Lyngby i Superligaen.

Sport Nordsjælland - 22. januar 2021 kl. 17:37 Af Mads Hussing

Lyngby-spilleren Nicolai Geertsen er kendt af de fleste i FC Helsingør. I den afgørende kamp om at blive i 1. division for halvandet år siden var Helsingør foran 1-0 mod Lyngby, men i slutminutterne slog en af Lyngbys forsvarsspillere to gange, så Lyngby vandt kampen. Dermed fik Lyngby en oprykningskamp til Superligaen, og FC Helsingør blev sendt i 2. division.

Den forsvarsspiller hedder Nicolai Geertsen, og nu skal han til at vinde kampen for FC Helsingør. Han har nemlig skrevet en kontrakt på halvandet år med FC Helsingør.

29-årige Nikolai Geertsen har spillet knap 50 kampe i den bedste række for Lyngby, og har derudover erfaring fra 1. division og norsk fodbold efter at have spillet for Sandnes Ulf i Norges næstbedste række.

Geertsen har båret anførerbindet i både Sandnes og Lyngby. Derudover har Geertsen tidligere blandt andet spillet i Hillerød og HB Køge.

- Geertsen er en spiller, som vi i flere omgange har lagt billet ind på, og det er fantastisk at det endelig kunne passe sammen for os. Han er en klassespiller, der er fremragende i duelspillet, og en ledertype, der altid går forrest på banen, og tager fat når det gør ondt.

- Han var meget højt på trænerstabens ønskeliste, og Nikolai kommer til at blive en kæmpe gevinst for FC Helsingør, det er jeg helt overbevist om, siger sportslig ansvarlig i FC Helsingør Brian Gellert.

Spilleren glæder sig til den nye udfordring.

- Ja, det er jo lidt en flirt der har været i gang over flere år mellem mig og Helsingør, så det er dejligt, at det er faldet på plads.

- Hvis jeg skal sætte lidt ord på mig selv som spiller, er jeg en duelstærk forsvarsspiller, der altid prøver at spille med hjertet uden på trøjen. Jeg kommer med en masse erfaring, og skal være én som man kan læne sig op ad, og som kan lære fra sig. Jeg har et stærkt vindergen, og jeg vil vinde alle kampe jeg er med i.

- Derudover er jeg god til at komme med i feltet, og har scoret en del mål i min karriere, bl.a. et par stykker mod FC Helsingør, så jeg skylder måske lidt i den retning. Vi må se, om jeg ikke kan rette op på det i løbet af foråret. Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang, og til at vinde fodboldkampe med FC Helsingør, siger Nicolai Geertsen, der kommer fra Fredensborg.