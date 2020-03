Sen tilgang på midten

- Vi vurderede, at vi godt kunne bruge en midtbanespiller yderligere i truppen, og nu kan Oliver og FC Helsingør se hinanden an frem til sommer for at se om det er et godt match. Oliver er en dygtig spiller med hovedet rigtig skruet på, så det skulle ikke undre mig, om han kunne komme i spil til minutter på førsteholdet inden så længe.