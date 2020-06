Se billedserie Hillerød vinder 4-0 over Ringkøbing i kvalifikationsspillet til 2. division. Foto: René Larsen

Sekstrins-raketten fyret af

Sport Nordsjælland - 13. juni 2020 kl. 17:22 Af René Larsen

Hillerød går som udgangspunkt efter at vinde samtlige seks kampe i kvalifikationsspillet til 2. division, og første skridt blev taget lørdag eftermiddag hjemme på Selskovvej, da Ringkøbing blev sendt hjem til Vestjylland med et 4-0-nederlag.

Det blev resultatet af en kamp, hvor samtlige fire mål blev sat ind efter pausen.

1. halvleg var en relativ fredelig affære, hvor de omkring 250 siddende tilskuere mest af alt kunne nyde vejret og hinandens selskab.

Hillerød startede ellers med en par gode dybdebolde til Tobias Vistisen Andersen. Men første gang kiksede han den svære tæmning, så Mads Petersen i Ringkøbings mål kunne komme ud og blokere. I andet tilfælde appellerede hele Hillerød-lejren for, at Ringkøbing-keeperen kom for sent og dermed fældede Tobias Vistisen Andersen. Men fløjten forlød tavs.

Men efter pausen kom der gang i sagerne. Essam Salamoun havde allerede udfordret et par gange, da han i starten af halvegen kom til baglinjen med gode driblinger, og han fik lagt bolden i en bue til bagerste stang, hvor Mads Kaalund trods risiko for at løbe ind i stolpen fik headet bolden i nettet til 1-0.

Det virkede som om, at målet punkterede Ringkøbing.

Kort efter fik Hillerød frispark lige uden for feltet. Venstrebacken Nikolaj Kristensen blev sat til at sparke, og medens Mads Petersen ventede et indlæg i feltet, så strøg bolden op i det lange hjørne til 2-0.

Så var tingene sat på plads, og i de sidste ti minutter fik publikum yderligere to scoringer at gå hjem på.

Indskiftede Benjamin Bennett-Larsen viste endnu en gang, at han ikke behøver mange minutter på banen for at finde vej til målmaskerne. To minutter efter sin entré spillede han et-to og afsluttede selv med et følt hårdt spark til 3-0.

Efterfølgende lukkede Mads Kaalund festen som han startede, nemlig med en hovedstødscoring, denne gang på oplæg af Simon Sharif.

Dermed kan Hillerød fortsat prale af at være ubesejrede i 2020. Årets første kamp i marts mod Vanløse blev nemlig også vundet.