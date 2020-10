Seks Helsingør-ændringer gav stort nederlag på Amager

Der var ikke spillet mere end 28 minutter, så var FC Helsingør bagud 3-0 i Sundby Idrætspark mod et sprudlende hjemmehold, der i den grad profiterede af, at Helsingør havde skiftet seks spillere siden de to succesrige opgør mod Ferdericia og Skive.

1. division Fremad Amager-FC Helsingør 5-1 (3-0)

Mål: 1-0: Markus Bay (8), 2-0: Kristoffer Munksgaard (21), 3-0: Jonas Henriksen, selvmål (28), 4-0: Pierre Larsen (64), 4-1: Teddy Bergqvist (70), 5-1: Lukas Engel (77)

Advarsler: Koffi Franco Atchou (46), Fremad Amager, Kevin Jansson (53), Fremad Amager, Philip Rejnhold (80), FC Helsingør, Olakunle Olusegun (86), Fremad Amager, David Boysen (90), FC Helsingør, Daniel Norouzi (90), FC Helsingør, Kasper Fisker (90), Fremad Amager

Fremad Amager: Jacob Pryts Larsen - Maxime Soulas, Nemanja Cavnic (51: Kevin Jansson (63: Kasper Fisker)), Marcus Mlynikowski, Lukas Engel - Pierre Larsen, Emmanuel Tokú (82: Olakunle Olusegun), Koffi Franco Atchou, Markus Bay - Reda Rabei (46: Felix Winther) - Kristoffer Munksgaard.

FC Helsingør: Kevin Stuhr Ellegaard - Philip Rejnhold, Jonas Henriksen, Hans Christian Bonnesen, Frederik Bay - Lucas Haren (76: David Boysen), Daniel Norouzi, Frederik Juul Christensen (76: Oliver Kjærgaard), Carl Lange (76: Elijah Just) - Callum McCowatt (66: Teddy Bergqvist), Andreas Smed (66: Jeppe Kjær).

Lucas Haren havde nemlig en stor mulighed i de døende sekunder af 1. halvleg efter et hjørnespark til Fremad Amager. For første gang i kampen lykkes taktikken med at få de to hurtige - Carl Lange og Lucas Haren - afsted. Haren vristede sig fri af et par af hjemmeholdets spillere, inden han spillede videre til Lucas Haren, der løb mod Fremads mål. Han fik afsluttet, men det var ingen sag for Jacob Pryts Larsen, der ikke havde haft det store at lave i de første 45 minutter.