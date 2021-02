David Grubak stod for Rungsted, da de på udebane slog Rødovre 4-1. Arkivfoto: Mads Hussing

Sejrede over lokalrivaler: Tilbage på sejrskurs efter to nederlag

Efter to nederlag i træk, så tog Rungsted igen en sejr, da de på udebane vandt 4-1 over Rødovre.

Sport Nordsjælland - 06. februar 2021 kl. 01:44 Af Mads Hussing

Hvis Rødovre fik færten af at kunne komme igen i opgøret på hjemmebane mod Rungsted, så blev den drøm hurtig punkteret.

Rødovre fik reduceret til 1-2 kort inde i 3. periode, men der gik ikke mere end 22 sekunder, så havde Nichlas Hardt og Rungsted svaret igen og bragt Rungsted foran 3-1.

Rødovre prøvede i slutminutterne at tage målmanden ud, men det udnyttede Nichlas Hardt også. Han slap alene igennem, og det sværeste ved den scoring var at komme forbi hoveddommerne, der var ved at skøjte i vejen for Rungsted-spilleren, der dog kunne lægge pucken i nettet til sidst og dermed afgøre kampen for alvor.

Isligaen Rødovre-Rungsted 1-4

(0-2,0-0,1-2)

Mål: 0-1: Nikolaj Rosenthal (11.52), 0-2: Marcus Olsson (16.24), 1-2: Jonatan Nielsen (42.57), 1-3: Nichlas Hardt (43.19), 1-4: Nichlas Hardt (58.11)

Det var en Rungsted-sejr, der kom ovenpå to nederlag i træk. Først til Sønderjyske i semifinalen ved Final 4, og så det nok endnu mere skuffende nederlag i tirsdags til bundproppen fra Odense.

Rungsted kom foran med to mål i den første periode. Nikolaj Rosenthal bragte udeholdet foran i powerplay, hvor han stod helt fri lige foran mål, og det så ikke ud til at være svært at sætte den puck i nettet.

Marcus Olsson måtte kæmpe lidt mere for sit mål til 2-0, da han fulgte op på et skud, som Rødovre-målmanden halvklarede.

I 2. periode overlod Rungsted mere af initiativet til Rødovre, der godt kunne have fortjent at få scoret en gang eller to i de midterste 20 minutter.

- Vi taber for mange pucke og gør det lidt for let for Rødovre. Det er stadig positivt, at vi kan vinde, sagde Nichlas Hardt efter kampen til TV2 SPORT.

Rungsted kan tirsdag tage revanche for nederlaget til Odense tidligere på ugen, for her skal sjællænderne til Fyn og spille.