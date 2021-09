Sejr til pokalhelte: Allerød vandt over bundprop

Mens BK Union ikke har fået et eneste point i denne sæson, så ligger Allerød lige under toppen i Danmarksserien.

I de sidste 25 minutter kom hjemmeholdet længere frem på banen, men det gav muligheder til Allerød. Torsdagens målhelt, Tobias Christensen, burde have scoret, da han fik en aflevering i feltet fra Morten Olsen. Men skuddet gik langt over.

Det blev dog 3-0 i slutningen af kampen, da Jacob Jæger sparkede et hjørnespark ind i hovedet på Jonas Trems, der headede bolden i mål.

Det så ud til, at BK Union skulle have reduceret i slutningen af kampen.

Her blev der begået et straffespark mod den rutinerede Uffe Troensegaard, der i hvert fald ikke lagde skjul på, at han fik et puf i ryggen.

Uffe Troensegaard tog selv sparket, men Allerøds målmand Magnus Christensen gættede rigtigt og reddede forsøget.