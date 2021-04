Se billederne: Ufarlige Allerød tabte forårspremiere

Selvom Allerød stadig havde været på banen i Herlev, så ville der stadig ikke være de store chancer for, at holdet havde scoret.

I 90 minutter på udebane mod Herlev havde de ingen store chancer, og kun et par få halvstore, der med god vilje kunne have gået ind.

Derudover bar kampen præg af at være den første kamp i foråret. Ambitionsniveauet for afleveringer var høje, men det var udførelsen ikke. Den ene fejlaflevering afløste den anden.

Hvis der skulle have været flere mål i kampen, så havde det været mest naturligt, at de var gået til hjemmeholdet.

Selvom Herlev havde haft mulighederne for at lukke kampen, og det bestemt ikke havde været fortjent, hvis Allerød havde snuppet et point, så skulle der ikke mere end en enkelt scoring til for at tage et point med sig hjem nordpå.