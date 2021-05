Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Stort comeback i nordsjællandsk opgør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Stort comeback i nordsjællandsk opgør

Kampen vendte på hovedet efter pausen.

Sport Nordsjælland - 02. maj 2021 kl. 19:03 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Lynge kunne bruge uafgjort lidt bedre, end Helsinge kunne.

Kampen vendte på hovedet efter pausen, hvor Lynge trak sig lidt tilbage, og hvor Helsinge begyndte at score på deres chancer.

For ved pausen stod det 2-0 til Lynge, der havde været utroligt effektive de første 45 minutter og udnyttet Helsinges fejl.

- Vi kommer bagud med to på to personlige fejl. Det er dyrt. Dem skal vi være bedre til at undgå, siger Helsinges træner Michael Poulsen.

Der var ikke spillet en halv time, før først Jonathan Tranekjer og derefter Andreas Falcke Jensen havde bragt Lynge foran. Det første efter en opspilsfejl i Helsinges forsvar, hvor Jonathan Trankekjar endte helt fri med Helsinges målmand Rasmus Larsen og som sikkert hamrede den bold i kassen.

Andreas Falcke Jensen løb fra Helsinges forsvar, da en lang bold røg over hovedet på alt og alle. Han endte også alene med Rasmus Larsen, der heller ikke i denne situation kunne gøre noget.

Imellem de to mål havde Helsinge haft en masse spil, hvor de kunne have bragt balance i tingene flere gang.

- Det var lige den sidste aflevering, der ikke var god nok. Og så løber Lynge-spillerne os også op, siger Michael Poulsen.

I 2. halvleg vendte kampen rundt. Helsinge kom langt mere med.

- Jeg synes, vi bliver for passive i 2. halvleg. Vi kommer til at stå for langt tilbage, hvor vi i 1. halvleg går op og trykker dem og er aggressive, siger Lynges træner Martin Jespersen.

Det satte ekstra pres på Lynge, at det reducerende mål kom allerede i det første minut af 2. halvleg.

Anders Blom fik en tværbold, og han havde tid til at tage bolden ned og lægge den til rette for sig selv, inden han skød den i nettet.

Serie 1, kvalspil Helsinge-Lynge/Uggeløse 2-2 (0-2)

Mål: 0-1: Jonathan Tranekjer (12), 0-2: Andreas Falcke Jensen (29), 1-2: Anders Blom (46), 2-2: Asger Onsberg (73)

Advarsler: Anders Hansen (69), Lynge, Marcus Søeborg (73), Helsinge

Det ville Helsinges Marcus Søeborg ikke finde sig i, og han prøvede at vriste bolden fra målmanden. Det takserede dommeren til et gult kort, og dermed var de to hold lige mange på banen igen.

Der blev ikke scoret mere, og det ærgrede især hjemmeholdets træner.

- Jeg skal lige sluge det, for jeg synes, vi er meget bedre end Lynge i i hvert fald en time af kampen. Men når man er bagud 2-0, så skal vi også være glade for at få 2-2, siger Michael Poulsen, der godt er klar over, at det bliver sværere og sværere at undgå nedrykning.

- Kniven for struben bliver sat endnu hårdere de næste fem kampe. Vi ved, hvad der er på spil. Vi skulle have haft tre point i dag. Ingen tvivl om det. Vi har ikke råd til uafgjort for mange gange, siger Michael Poulsen.

Lynges træner var selvsagt ikke tilfreds med holdets 2. halvleg.

- Det er som om, at vi bliver for selvtilfredse. Vi tænker, at der er ingen grund til, at vi lige bliver den ekstra energi. Nu stiller vi os bare ned og forsvarer.

- Hvorfor det sker, kan jeg ikke svare på, for det sidste jeg siger til dem, inden vi går ud til 2. halvleg er, at vi skal ud og jagte mål nummer tre. Det er dumt. Det var et dumt pointtab, siger Martin Jespersen, der dog stadig er bitter efter sidste uges nederlag i Brøndby, som ikke havde fået point før kampen mod Lynge.

- Jeg vil gå så langt og sige, at de tre point vi tabte ude i Brøndby, de irriterer mig mere, siger han.

I den kommende weekend skal Helsinge til Herlev, og Lynge skal tage turen til Ølstykke.