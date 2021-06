Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Sejr i stegende hede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Sejr i stegende hede

Birkerød fik i femte forsøg sin første sejr i nedrykningsspillet, da holdet mødte BSF på udebane i Ballerup Idrætspark og vandt 1-0.

Sport Nordsjælland - 19. juni 2021 kl. 15:04 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Birkerød var 11 mod 10 i over en halvleg, og selvom BSF havde mest at spille for, så kunne de ikke holde Birkerød fra at score kampens eneste mål en halv time før tid.

Emil Hejbøl Jensen blev spillet helt fri, og efter at have taget et for langt træk, så målmanden rørte bolden, så lykkes det alligevel at komme forbi BSF's Patrick Johansen, og så kunne Emil Hejbøl Jensen sendte bolden i et tomt mål.

Det kunne ellers være gået anderledes, hvis Birkerød var blevet reduceret til 10 mand efter et kvarters spil.

Her hev Jacob Østerby BSF's Mak Bor Arnautovic ned, og som bageste mand lignede det et rødt kort, men det var kun det gule, der blev hevet op af dommerens lomme.

Det var det ikke kort tid før pausen, da hjemmeholdets Rasmus Rosenberg fik sit andet gule kort, da han lavede et frispark på Nikolaj Hofland.

BSF havde haft det meste af spillet i 1. halvleg, men de havde svært ved at omsætte det til chancer.

Hjemmeholdet fik naturligvis sværere ved at komme til muligheder i de sidste 45 minutter, men de pressede fortsat på. Det gav kontramuligheder til Birkerød, og den første blev udnyttet til fulde, da Emil Hejbøl Jensen sendte den ind.

Det samme kunne Mads Bagger have gjort med et kvarter igen, da han blev spillet alene igennem.

Målmanden fik dog lige støvlerne på, og så gik skuddet på stolpen og i spil igen.

Danmarksserien, nedrykningspulje 1 BSF-Skjold Birkerød 0-1 (0-0)

Mål: 0-1: Emil Hejbøl Jensen (60)

Udvisning: Rasmus Rosenberg (41), BSF 0-1: Emil Hejbøl Jensen (60)Rasmus Rosenberg (41), BSF Sebastian Nejstgaard havde en lignede chance fem minutter før tid, men også her nåede målmanden ned og reddede.

Det var en kamp, hvor BSF havde alt at spille for, da de stadig kan redde sig i Danmarksserien, mens Birkerød forlængst må se i øjnene, at de spiller i Sjællandsserien efter sommerferien.