Se billederne: Så skete det endelig: Rungsted er danske mestre

I 1955, i 1963, i 2002, i 2019 og nu også i 2021. Rungsted er på toppen af dansk ishockey efter at have vundet 12 ud af 14 kampe i slutspillet.

Klubbens første mesterskab blev vundet på Peblingesøen i en finale mod KSF, efter at have slået Silkeborg i semifinalen. I går vandt holdet på udebane i Gigantium efter at have slået Aalborg 4-2 i kampe.