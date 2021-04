Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Rungsted smed sejren væk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Rungsted smed sejren væk

Sport Nordsjælland - 25. april 2021 kl. 17:13 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

I Rungsteds bedste kamp i finaleserien mod piraterne fra Aalborg tabte Rungsted for anden kamp i træk, og nu lever kampen omm guldet for alvor.

Powerplay var afgørende i den fjerde finalekamp i fredags i Aalborg, hvor Aalborg scorede fire mål i fire overtalssituationer. Det havde Rungsted taget til sig, men Aalborg må have glemt, hvor afgørende de situationer kan være.

Efter halvandet minut fik Aalborg en udvisning og en mere efter lige over fire minutter. Rungsted havde svært ved at skabe chancer i de to overtal, men på et ikke typisk power play-angreb lykkes det Marcus Olsson at spille Rasmus Andersson helt fri, og han afdriblede George Sørensen i Aalborg-målet, og så var Rungsted på vej mod guldet.

Aalborgs dobbelte målskytte fra kampen i fredags - Pierre-Olivier Morin - ramte Rungsteds målvogter Cristopher Nihlstorp i hovedet med staven og en handske, og så røg han ud i straffeboksen i to minutter.

Derudover var der yderligere ti minutter, hvor Aalborg gerne måtte sætte en erstatning på isen, men Morin ikke kunne komme ind. Dermed var der mere end en halv periode, hvor han ikke kunne hjælpe holdet.

Rungsted kunne have bragt sig yderligere foran kort inde i 2. periode, da Alex Wideman blev spillet helt fri lige til højre for målet, men på trods af frit mål uden målmand, så fik han ikke pucken i nettet.

Nikolaj Rosenthal kunne have styret et skud i nettet et par minutter senere, men målene lod vente på sig. Rungsted kom i det hele taget ud til 2. periode med noget af det bedste spil, som holdet har vist i denne finaleserie.

Isligaen, 5. DM-finale Rungsted-Aalborg 2-4

(1-0, 0-1, 1-3)

Mål: 1-0: Rasmus Andersson (06.00), 1-1: Martin Højbjerg (39.41), 2-1: Hampus Gustafsson (44.09), 2-2: Cody Donaghey (53.52), 2-3: Ben Duffy (55.00), 2-4: Martin Højbjerg (59.54)

Udvisninger: Aalborg 4x2 minutter, 1x10 minutter (1-0, 0-1, 1-3)1-0: Rasmus Andersson (06.00), 1-1: Martin Højbjerg (39.41), 2-1: Hampus Gustafsson (44.09), 2-2: Cody Donaghey (53.52), 2-3: Ben Duffy (55.00), 2-4: Martin Højbjerg (59.54)Aalborg 4x2 minutter, 1x10 minutter Det ene angreb efter det andet skyllede ned mod George Sørensen, men pucken ville ikke ind. Aalborg havde to skud på mål i de første 19 minutter af den periode, men de slog til, da det gjaldt. På holdets tredje skud i hele periode hamrede Martin Højbjerg pucken i nettet til udligningen, og så var Rungsteds gode periode helt spildt.

Hjemmeholdet fortsatte det gode spil i 3. periode, og da Morten Jensen stjal pucken i egen zone, spillede den videre til Frederik Bjerrum, der til sidst spillede en helt fri Hampus Gustafsson kunne hjemmeholdet igen juble.

Rungsted overlod noget af initiativet til Aalborg, der intet havde at tabe i sidste periode. De skulle give alt, hvad de havde, og det gjorde de også. Kampen vendte fuldstændig på hovedet indenfor lige over et minut, hvor Aalborg scorede to gange. Især det sidste mål skabte en del dramatik, for Aalborgs Kirill Kabanov havde en skøjte i målfeltet, men efter at have brugt lang tid på at se den igennem på video, så blev der dømt mål.

Rungsted prøvede til allersidst at tage Cristopher Nihlstorp ud, og det resulterede i en Aalborg-scoring fem sekunder før tid i et tomt net. Dermed har Aalborg meldt sig ind i guldkampen, før sjette kamp skal spilles tirsdag i Gigantium i Aalborg.