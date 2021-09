Se billedserie Slovenske Rok Ticar sender her pucken i nettet til 1-0 til Klagenfurt, der vandt kampen i Rungsted med 5-1. Foto: Mads Hussing

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Rungsted er en del af det gode selskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Rungsted er en del af det gode selskab

Rungsted er godt på vej mod en pointrekord for et dansk hold i Champions Hockey League.

Sport Nordsjælland - 11. september 2021 kl. 13:32 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Rungsted er igen med i det fine selskab. Der bliver spillet Champions Hockey League, og efter tre kampe har Rungsted tre point. De er alle samlet op på udebane - to mod Donbass Donetsk og et mod Klagenfurt - hvorimod det torsdag aften på hjemmebane blev til et nederlag til gruppens forhåndsfavorit fra Klagenfurt i Østrig.

Det kunne dog have gået helt anderledes, da stillingen var 2-1 til gæsterne, og Rungsted havde spilovertaget og var en mand i overtal.

Rungsteds Tim Daly blev hægtet, og alle ventede på udvisningen. Det ville have givet Rungsted chancen for at spille fem mod tre og dermed være meget tæt på at udligne Klagenfurts føring.

Store frustrationer I stedet valgte dommerne at se bort fra den ellers meget klare udvisning, og udeholdets Daniel Obersteiner scorede et par sekunder senere. Så i stedet for 2-2 stod det nu 3-1 til gæsterne, og kampen var tæt på afgjort.

Det medførte kæmpe frustrationer i Rungsted-lejren, der både i momentet og efter kampen havde højlydte skænderier med dommerne og dommerrepræsentanten.

Det ærgerlige og unødvendige nederlag til Klagenfurt ændrer dog ikke ved, at Rungsteds direktør Thomas Friberg er glad for de kampe, som Rungsted har spillet i Champions Hockey League.

- Jeg synes, vi har gjort en god figur. I kampene mod Klagenfurt spiller vi godt op mod dem. Faktisk mere på hjemmebane end på udebane. Det er måske også forventeligt. Men jeg ved dog ikke, om det er forventeligt, at et hold til en femtedel af det andet holds lønbudget spiller lige op mod dem, som vi gør i dag, siger Thomas Friberg.

Stadig en chance Efter nederlaget resterer der dagens kamp hjemme mod Donbass Donetsk og to opgør mod franske Rouen.

- Vi har jo stadig en chance i denne her turnering. Klagenfurt er det formodede stærkeste hold, så det er nok begrænset, hvad de sætter til af point herfra. Så må vi se, hvad vi kan løse med Rouen og Donbass Donetsk, siger Thomas Friberg, der på spørgsmålet om, hvad Champions Hockey League betyder for klubben siger:

- Et rimelig stort underskud.

Men for spillerne er det anderledes, for de får lov til at spille mod hold, som de ikke møder til hverdag.

- De er glade for at prøve kræfter mod de her hold. Og så er vi kommet i en pulje, hvor vi rent faktisk har en chance for at gå videre, siger Thomas Friberg, der håber på, at Rungsted sætter en rekord i år.

Et point fra rekorden - Rekorden for et dansk hold i Champions Hockey League er fire point, og vi har tre indtil nu, og vi har chancen for at lave mere end tre point, siger Thomas Friberg, der dog godt ved, at rekorden kan komme på en lidt billig baggrund.

- Puljen er en OL-kval-pulje. Det er hold fra lande, der har spillet OL-kvalifikation. Så vi kan ikke møde hold fra Finland, Tyskland, Sverige, Schweiz og Tjekkiet, for de er direkte kvalificeret til OL.

- Men jeg vil selvfølgelig meget gerne tage rekorden for flest point, og det har vi også chancen for. Men selvfølgelig også qva vores pulje

Han håber, at det høje tempo bliver taget med i danmarksturneringen.

- Jeg håber, at når vi skal igang med Metalligaen igen, så er vi i et andet gear. Det, man skal passe på med, er, at nu går vi ud og tror, at nu kommer det af sig selv. Men det gør det ikke, det er udelukkende hårdt arbejde, siger Friberg.

Rungsted spiller fjerde kamp i Champions Hockey League i aften klokken 19.30 på hjemmebane mod Donbass Donetsk, som Rungsted vandt over i straffeslag i den første kamp.