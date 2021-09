Se billedserie Foto: Anders Ole Olsen

Se billederne: Otte mål kunne ikke spolere pokalglæden

Sport Nordsjælland - 23. september 2021

Drømmen om at gøre Nykøbing FC kunststykket efter holdt cirka 25 minutter for danmarksserieholdet Allerød FK. Så fik Brøndby scoret til 1-0, og så gjaldt resten af kampen i realiteten om at efterlade så flot et indtryk som overhovedet muligt.

Det endte med et nederlag 8-1.

Selv om målene faldt med alt for kort interval, så viste de blå-hvide nordsjællændere at det ikke er for ingenting, at holdet ligger pænt til i Danmarksserien. Der er vel at mærke tale om et rendyrket amatørhold, der betaler dets kontingent for at dyrke deres passion, medens 1. divisionsholdet Nykøbing til sammenligning reelt er fuldtidsprofessionelt.

Allerød gik til opgaven med en påpasselig defensiv, men holdet var overaskende ofte på færde på Brøndbys banehalvdel. Her var det især Gustav Harlev og Søren Freund, der var i stand til at sætte spillet for gæsterne. Deciderede oplagte målchancer blev det vel ikke til. Jacob Harlev havde det bedste forsøg med et følt venstrebensspark over mål på lillebror Gustavs forarbejde.

Som ventet var Allerød under stort pres, men forsvaret fik dæmmet op for det værste, men det gik galt midt i halvlegen. Brøndby fik slået indlægget fra højrekanten, og Andrija Pavlovic brugte sin styrke og erfaring til at presse sig foran Allerøds Anders Fleng og headede bolden i nettet.

Det var en dyb træffer for Allerød, og inden Allerød havde fået pusten igen, så fordoblede Brøndby føringen efter en flad stikning gennem backlinjen.

Dermed var enhver tvivl om udfaldet taget ud af opgøret. Men målene fik Allerød til at smide de sidste nerver og havde en god opblussen. Den holdt imidlertid ikke længe nok, og i de sidste minutter af 1, halvleg scorede Brøndby yderligere to gange. Først på et flot hug af Christian Cappis via underkanten af overliggeren, og dernæst fik Michael Lumb lagt bolden i fjerneste hjørne.

Dermed var der lagt op til den helt store afklapsning.

Men Allerød var ikke indstillet på at parkere bussen og begrænse nederlaget. De blå ville gerne frem på banen og have fornøjelsen ved at score et mål. Det var også meget tæt på at lykkes. Morten Olsen fik afsluttet i feltet efter et hjørnespark. Brøndby-målmand Thomas Mikkelsen reddede flot men riposten gik direkte ud til netop indskiftede Anders Østergaard, der havde frit skud i feltet. Men Østergaard fik overplaceret sin inderside og afslutningen gik over mål.

Kræfterne svandt ind, og Brøndby var uhyggeligt effektive i dets afslutninger. Trods de mange mål var målmand Magnus Christensen uden skyld i nederlagets størrelse, selv om antallet af redninger var begrænset.

Hos Brøndby bemærkede man blandt andet, at Allerød-opvoksede Andreas Pyndt kom på banen i 2. halvleg og gav prøver på sit store talent, og til sidst fik Allerød den fortjente belønning for at ville noget i opgøret. Indskifteren Tobias Christiansen reddede aftenen med en reducering fem minutter før tid. Han var først over en løs bold i feltet efter Sebastian Ysbæks afslutning var blevet blokeret.