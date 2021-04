Se billederne: Oprykning fejret med sæsonens største sejr

Se billedserie Sæsonen blev fejret med champagne. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Sport Nordsjælland - 17. april 2021 kl. 17:38 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Der blev taget værdig afsked med sæsonen, da Nordsjælland Håndbold lørdag eftermiddag spillede årets sidste kamp i 1. division. Ligaoprykkerne lammetævede HEI med 39-25 i Helsinge Hallen, og vandt dermed sæsonens største sejr. Oveni fik Nordsjælland dermed også revanche for et overraskende point tab tidligere på sæsonen.

Ingen af de to hold havde noget at spille for. Tingene var afgjort på forhånd, men Nordsjælland virkede mest motiverede for at slutte godt af.

HEI nåede at være foran en enkelt gang i kampen ved 3-2, men så satte Nordsjælland sig tungt på opgøret.

Det var til trods for at Nordsjælland spillede bredt. Det vil sige, at der var masser af spilletid til alle i truppen - bortset fra målmand Frederik Andersson, der så sin kollega Marcus Holmén spille en flot afskedskamp på hjemmebane med masser af store redninger.

Blandt dem, der greb chancen, var unge Thomas Kjærgaard. Han gik gå frisk til sagen og har konturerne til at blive en fremtidens mand på højre back, og med to scoringer i træk gjorde han det til 15-7, inden Ryan Zinglersen tog timeout for HEI.

Det hjalp dog ikke stort. Nichlas Hald tog over og svingede pisken mod barndomsklubben, så Nordsjælland kunne gå til pausen med en føring på hele 11 mål.

Nordsjællands Mathias Møller har også spillet ungdomshåndbold i HEI. Han holdt sig tilbage scoringsmæssigt - men ikke mere end at han slutter sæsonen som Nordsjællands topscorer med 128 mål i 26 kampe.

I 2. halvleg kunne Nordsjælland ikke helt holde kadencen i forsvaret oppe, men da hjemmeholdet fortsat havde nemt ved at komme til kvalificerede afslutninger, så var føringen konstant på plus 10 mål.

Otte minutter før tid fik Anders Agger det røde kort efter sin tredje udvisning i opgøret. Dermed sluttede han karrieren på Nordsjællands hjemmebane i skammekrogen. Han skifter i næste sæson til TMS Ringsted men efterlader et godt indtryk med seks scoringer.

Efter opgøret var der champagne og hyldest for oprykningen.