Se billederne: Nihlstorp lukkede af og sikrede Rungsted-sejr i DM-finale

Rungsted var spillet ud af isen i de fleste af kampens 60 minutter, men Cristopher Nihlstorp lukkede af bag til, og Nikolaj Rosenthal slog til til sidst.

Sport Nordsjælland - 16. april 2021 kl. 22:17 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Aalborg havde alle muligheder for at vinde første DM-finale i Rungsted, men stærkt spil af Rungsteds svenske målvogter Cristopher Nihlstorp og et flot mål med under tre minutter igen af kampen af Nikolaj Rosenthal gjorde forskellen. I slutsekunderne prikkede både André Pison og Nichlas Hardt også pucken ind i et tomt mål.

- Det er en vild kamp af Nihlstorp. Det er vanvittigt, hvad han har af redninger. Jeg kan slet ikke forstå det, siger Rungsteds direktør Thomas Friberg lige efter kampen.

På trods af mere end 30 skud på mål mod Rungsteds 20, så formåede nordjyderne ikke at få pucken i nettet, og det var den rutinerede svenske målvogters fortjeneste.

Redningerne begyndte allerede i de første sekunder, for Aalborg begyndte kampen med 120 kilometer i timen. Allerede efter få sekunder havde udeholdet en stor chance for at bringe sig foran, men Nihlstorp var i vejen.

Rungsted var presset i bund i det meste af første periode, og det var kun to Aalborg-udvisninger oveni hinanden, der fik hjemmeholdet med i kampen. Det var den periode, der gjorde, at Rungsted vandt skudstatistikken i første periode.

Det gjorde de ikke i anden periode, for her havde hjemmeholdet første skud på mål efter 12 minutters spil. Det resulterede i en kæmpe chance til Charlie Sarault, som Aalborgs målvogter George Sørensen dog blokerede. På det tidspunkt stod det 11-0 i skud til Aalborg i anden periode.

Isligaen, 1. DM-finale Rungsted-Aalborg 3-0

(0-0, 0-0, 3-0)

Mål: 1-0: Nikolaj Rosenthal (17.13), 2-0: Andre Pison (59.29), 3-0: Nichlas Hardt (59.44)

Udvisninger: Rungsted 3x2 minutter, Aalborg 2x2 minutter (0-0, 0-0, 3-0)1-0: Nikolaj Rosenthal (17.13), 2-0: Andre Pison (59.29), 3-0: Nichlas Hardt (59.44)Rungsted 3x2 minutter, Aalborg 2x2 minutter Op til anden periode blev Rungsted ramt af endnu et uheld. Mattias Persson kom aldrig ud til anden periode, og det viste sig, at han havde fået et akut maveonde, og han havde kastet op.

- Vi spiller kampen med 14 spillere. Vi var uden Olsson, Andersson og Green, og så Mattias Persson udgik efter første periode, hvilket resulterede i, at vi måtte sætte Morten Jensen fra back op som angriber, siger Thomas Friberg og fortsætter:

- Jeg skal ikke tude over, hvad vi mangler af folk, fordi sådan er det jo, men det er klart, at nummer to, tre og fem på ligaens topscorerliste pludselig ikke er med længere, så må vi finde en anden måde at vinde ishockeykampe på, og det gjorde vi i dag.

Især i slutningen af tredje periode kom Rungsted mere med i spillet. Selvom Aalborg pressede på, så var hjemmeholdet hele tiden farlige på omstillinger.

- Vi har spillet meget i vores egen zone, men på en eller anden mærkværdig måde formår vi igen at blive i kampen. Der er ikke nogen tvivl om, at vi har et hold i dag, der bliver ved med at tro på det lidt mod alle odds, siger Thomas Friberg.

Finaleserien bliver spillet bedst af syv kampe, og Rungsted fører nu 1-0. Der er ingen tid til at hvile på laurbærrene, for de to hold mødes allerede i morgen klokken 12.00 i Aalborg.