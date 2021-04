Se billedserie Foto: Mads Hussing

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Masser af mål på Amager Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Masser af mål på Amager

Birkerød led sit første nederlag i foråret, da de blev løbet ned i Sundby Idrætspark.

Sport Nordsjælland - 21. april 2021 kl. 21:43 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Det var ovre, før det næsten var begyndt. Da der var spillet omkring 20 minutter, havde amagerkanerne bragt sig foran 3-0. Udeholdet var i modvind i mere end en forstand, for Birkerød kunne ikke en gang få bolden væk ved at losse den afsted. Med vinden i hovedet, så var det som en boomerang, og den endte i egen forsvarszone igen.

Det udnyttede B 1908 allerede efter et lille kvarters spil. Her gav det høje pres bonus, og bolden endte hos Mikkel Gøling, der fik masser af tid i feltet, og han kunne sparke bolden i nettet fra kort afstand.

Det var fra endnu kortere afstand, at hjemmeholdet gjorde det til 2-0. Efter et hjørnespark og lidt ping pong i feltet, hvor bolden ikke blev clearet af Birkerøds forsvar, så endte bolden hos David Chernet, der kunne prikke bolden i mål.

De to næste mål blev scoret lidt udefra. Der var ikke spillet mere end lige omkring 20 minutter, før Gustav Vind tog chancen udefra, og den bold gik også ind. Så var kampen mere eller mindre forbi, og Birkerød fik også lidt mere spil i resten af 1. halvleg.

De kom dog ikke til store chancer, og halvlegen endte med endnu et søm i Birkerøds kiste. Joachim Jensen så, at Birkerøds målmand Jacob Mencke var trådt et par skridt frem, og så lagde han bolden over ham fra over 20 meters afstand.

- Jeg efterlyste noget engagement, svarede Birkerøds træner Benny Gall på spørgsmålet om, hvad han havde sagt til spillerne i pausen.

Danmarksserien, pulje 2 B 1908-Skjold Birkerød 6-0 (4-0)

Mål: 1-0: Mikkel Gøling (15), 2-0: David Chernet (20), 3-0: Gustav Vind (22), 4-0: Joachim Jensen (45), 5-0: Shimal Ado (70), 6-0: Axel Uzan (78)

Advarsler: Tobias Lawætz (4), Birkerød, Wilson Mutare (4), B 1908, Shimal Ado (52), B 1908, Jacob Østerby (66), Birkerød, Magnus Høgh (82), Birkerød

B 1908: Nicolai Skovgaard - Jesper Riis (70: Alexander Funch), David Chernet, Albert Buhl, Joachim Jensen - Wilson Mutare (70: Simon Christoffersen) - Shimal Ado, Asker Damgaard (46: Axel Uzan), Gustav Vind (80: Oliver Karlsen), Nicklas Andersen (80: Benjamin Fey) - Mikkel Gøling.

IF Skjold Birkerød: Jacob Mencke - Tobias Lawætz (60: Emil Willer), Rasmus Andersen, Mads Serop - Jacob Østerby, Magnus Høgh, Simon Vollesen, Nikolaj Hofland, Mathias Kokfelt - Jakob Sten Madsen (69: Peter Danielsen), Troels Cilius (60: Mads Bagger). 1-0: Mikkel Gøling (15), 2-0: David Chernet (20), 3-0: Gustav Vind (22), 4-0: Joachim Jensen (45), 5-0: Shimal Ado (70), 6-0: Axel Uzan (78)Advarsler: Tobias Lawætz (4), Birkerød, Wilson Mutare (4), B 1908, Shimal Ado (52), B 1908, Jacob Østerby (66), Birkerød, Magnus Høgh (82), BirkerødNicolai Skovgaard - Jesper Riis (70: Alexander Funch), David Chernet, Albert Buhl, Joachim Jensen - Wilson Mutare (70: Simon Christoffersen) - Shimal Ado, Asker Damgaard (46: Axel Uzan), Gustav Vind (80: Oliver Karlsen), Nicklas Andersen (80: Benjamin Fey) - Mikkel Gøling.Jacob Mencke - Tobias Lawætz (60: Emil Willer), Rasmus Andersen, Mads Serop - Jacob Østerby, Magnus Høgh, Simon Vollesen, Nikolaj Hofland, Mathias Kokfelt - Jakob Sten Madsen (69: Peter Danielsen), Troels Cilius (60: Mads Bagger). - Jeg synes, at engagementet er til forskel. Ikke bare fordi de råber og skriger, men jeg synes, de løber mange flere meter, end vi gjorde. De var meget stærkere i nærkampene, og de var meget stærkere på andenboldene, siger træneren, der dog mente, at hjemmeholdet bare var mere effektivt end hans hold.

- Jeg synes egentlig, at vi skaber lige så mange chancer, som de gør. Vi scorer bare ikke på vores chancer, siger han.

I 2. halvleg kunne Birkerød godt have reduceret en gang eller to. Især Jacob Sten Madsens chance med 25 minutter igen kunne godt have resulteret i et mål. Men hans skud fra højre side gik forbi den modsatte stolpe.

Men det blev hjemmeholdet, der igen fik bolden i nettet. Der var ikke mange, der havde en mand, da bolden kom ind i feltet med lige over 20 minutter igen, og så kunne Shimal Ado uhindret i højre side af feltet gøre det til 5-0.

Det blev oså 6-0 et kvarter før tid, og dermed var Birkerøds gode start på foråret lige pludselig langt væk. Holdet har fået syv point i tre kampe, og de har scoret otte mål.

- Starten er stadig god. Vi har fået syv point, og vi fik otte hele efteråret. Det gælder for os om at få slappet af et par dage, og så må vi se fremad. Der er ingen grund til at stikke hovedet i busken.

- Vi skal blive ved med at tro på, at de ting vi gør er de rigtige, og så rammer man bare sådan nogle kampe her en gang imellem, siger Benny Gall.

Den form kan passende komme tilbage allerede lørdag, hvor holdet igen er i aktion. Det er igen på udebane - denne gang mod Herlev.

- Vi skal have vasket tavlen ren, og så kommer der en ny kamp på lørdag allerede mod rækkens nummer to. Der skal vi være lidt mere klar og oppe på tæerne, end vi var i dag, siger Birkerød-træneren.