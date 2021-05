Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Hillerøds halvkedelige nulløsning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Hillerøds halvkedelige nulløsning

Ingen af holdene havde, hvad der skulle til for at afgøre 2. divisionskampen på Frederiksberg.

Sport Nordsjælland - 15. maj 2021 kl. 15:44 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

FA 2000 blev ramt af et rødt kort, og derfra ville de ikke mere, og da Hillerød ikke kunne bryde igennem Frederiksbergmandskabets defensiv, så endte kampen målløs.

FA 2000 er god på omstillinger, og det viste de fra starten. De havde to store chancer indenfor de første syv minutter. Det var især den tidligere ungdomsspiller i FC Helsingør Lucas Lodberg og den hurtige Lucas Simonsen, der voldte problemer i begyndelsen af kampen for de to store midterforsvarere i Hillerød.

Hillerød havde dog også en stor mulighed i begyndelsen af kampen, hvor Nicolas Willumsens afslutning var på vej forbi mål, og hvor Patrick Bunk-Andersen fra en spids vinkel prøvede at sparke bolden det sidste stykke over stregen.

På tribunen var der flere Hillerød-folk, der så den inde og jublede, men bolden røg i sidenettet.

En halvkedelig 1. halvleg endte dramatisk. Hillerøds Ashab Mukudajev var netop skiftet ind, og efter bare et par minutter på banen blev han slagtet af hjemmeholdets Villads Bache. Mukudajev måtte lade sig udskifte igen, og Villads Bache fik et direkte rødt kort.

2. division, pulje 2 FA 2000-Hillerød Fodbold 0-0

Advarsler: Mike Mortensen (45), Hillerød Fodbold, Stefan Nygaard (45), FA 2000,

Udvisninger: Villads Bache (43), FA 2000

Tilskuere: 285 Mike Mortensen (45), Hillerød Fodbold, Stefan Nygaard (45), FA 2000,Villads Bache (43), FA 2000285 Det dramatiske sluttede ikke der, for FA 2000's Lucas Lodberg ramte Hillerøds målmand Frederik Hansen. Det fik gemytterne i kog, og her modtog både Hillerøds Mike Mortensen og hjemmeholdets Stefan Nygaard et gult kort, mens synderen Lucas Lodberg slap for videre tiltale.

Man skulle tro, at det røde kort ville give Hillerød nogle åbninger i 2. halvleg, men den blev omend endnu mere kedelig end den første. FA 2000 stod godt i forsvaret og ville ikke en gang prøve at komme i omstillinger, og Hillerød havde ikke evnerne til at komme igennem den stærke defensiv.

Hillerød fik muligheden for at tage alle tre point med nordpå. Simon Sharif fik endelig et indlæg ind i feltet, men flere forkølede afslutninger gjorde det aldrig farligt for Niklas Thomsen i FA 2000-målet.

Med resultatet er Hillerød syv point foran nummer syv i rækken fra FC Roskilde, og med tre kampe igen, så er top seks meget tæt på.

Den kan sikres allerede i den kommende runde, hvor Hillerød på hjemmebane møder HIK.