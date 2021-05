Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Hillerød rykkede fra Slagelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Hillerød rykkede fra Slagelse

De har begge muligheden for at komme i det fine selskab i top seks, og den kamp ser Hillerød ud til at vinde.

Sport Nordsjælland - 01. maj 2021 kl. 16:18 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Med en sejr på 2-1 på hjemmebane rykkede Hillerød endnu tre point væk fra Slagelse, der med fem kampe tilbage af grundspillet er seks point fra top seks.

Begge mål blev signeret af Johannes Houborg, der for alvor er kommet i gang i Hillerøds angreb.

Det første kom efter 25 minutters spil, hvor Johannes Houborg modtog en bold på kanten af feltet, og uden så megen betænkningstid, så satte han bolden ind nederst i målet til venstre for Slagelses målmand Sebastian Olsen.

Johannes Houborg var i det hele taget med i meget. Bare fem minutter senere spillede han Marinus Due Grandt fri udenfor feltet, men skuddet gik forbi mål.

Det var en halvleg, hvor Slagelses havde bolden en del, men de var ikke så farlige og målsøgende som Hillerød.

Det blev bedre i 2. halvleg, og efter et kvarters spil af de sidste 45 minutter sendte Slagelses Marius Kryger Lindh bolden på oversiden af overliggeren efter et indlæg på frispark.

Johannes Houborg havde flere muligheder i 2. halvleg, og med omkring 25 minutter igen blev han spillet fri i højre side, hvorfra han bankede bolden fladt ind under Sebastian Olsen.

Slagelse havde et par muligheder for at komme tilbage. Den første chance skabte Hillerød for dem, da forsvar og målmand Frederik Hansen ikke clearede en bold.

2. division, pulje 2 Hillerød-Slagelse 2-1 (1-0)

Mål: 1-0: Johannes Houborg (25), 2-0: Johannes Houborg (74), 2-1: Mikkel Milton (88)

Advarsler: Marc Nielsen (70), Slagelse

Det endte med at nytilkomne Patrick Bunk-Andersen prøvede at sparke bolden væk, men den endte i hovedet på Patrick Stott Venzel, der forsøgte at styre bolden mod mål, men den endte ved siden af.

Slagelse fik reduceret til allersidst, hvor Hillerød troede, at bolden var væk. Men efter et indlæg reddede Slagelses Frederik Christensen bolden på mållinjen og med hovedet sendte bolden på tværs, hvor Mikkel Milton dukkede op og sendte spændingen tilbage i kampen.

Det kom for sent for udeholdet, der trykkede på til allersidst og med lidt held kunne have udlignet.

Med sejren kom Hillerød et stort skridt nærmere at ende i top seks efter grundspillet, mens Slagelse skal ud og hente point andre steder.