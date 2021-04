Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Hillerød kunne uden Lønstrup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Hillerød kunne uden Lønstrup

Hillerød tog forårets første sejr i tredje forsøg, da det blev til 2-0 over Brønshøj på hjemmebane.

Sport Nordsjælland - 03. april 2021 kl. 19:12 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

For anden gang i træk holdt Hillerød og målmand Frederik Hansen målet rent. Hvor det i sidste uge blev 0-0 på Falster, så tog Hillerød i denne uge alle pointene på hjemmebane mod hvepsene fra Brønshøj.

Det var denne gang uden cheftræner Christian Lønstrup, der tirsdag blev testet positiv for corona. Alle spillerne er testet flere gange siden, og der var ikke andre tilfælde i truppen.

Det var en helt fortjent hjemmesejr, da Hillerød sad på spillet i det meste af kampen.

Meget kunne dog været gået anderledes, hvis den misforståelse i Hillerøds forsvar i begyndelsen af kampen havde kostet et mål. Det ene dog med et forsøg, der gik lige forbi Frederik Hansens mål.

Bare to minutter efter den chance, så fik Brønshøj ikke clearet ordentligt i egen forsvarszone, og bolden endte hos Tobias Arndal, der firsttimede bolden ind foran mål, hvor Johannes Houborg mellem venner og fjender kunne sætte foden på og sende Hillerød foran.

Houborg har haft et par store chancer i de første kampe i foråret, og nu fik han endelig prikket den ind.

2. division, grundspil Hillerød-Brønshøj 2-0 (1-0)

Mål: 1-0: Johannes Houborg (11), 2-1: Jonathan Witt (55) 1-0: Johannes Houborg (11), 2-1: Jonathan Witt (55) Det var en 1. halvleg, hvor Hillerød var i kontrol. Der blev ikke skabt de store chancer i nogen af enderne, selvom bolden var klart mest i Brønshøjs ende. Når bolden endelig kom ned omkring Hillerøds straffesparksfelt, så stod Jonathan Witt og Mike Mortensen i midterforsvaret klar til at ekspedere bolden væk.

Netop de to var mændene i fokus ved scoring nummer to. Mike Mortensen tog et hjørnespark i højre side, og han sendte bolden ind foran, hvor Jonathan Witt kom svævende og headede bolden sikkert i mål.

Det punkterede Brønshøjs spil lidt, der var uden idé. De havde dog en stor chance midt i halvlegen, da der blev skudt et indlæg fra højre side. Her fik Jonathan Witt og Simon Sharif i midterforsvaret i samarbejde med udeholdet Bayan Fenwick bugseret bolden på stolpen, hvorefter den sprang hen til Frederik Hansens sikre hænder.

Frederik Hansen ville bare holde buret rent, og det så man tydeligt i det fjerde overtidsminut. Her var Witt ved at score selvmål, da han ville cleare en bold, men den 23-årige målmand var højt oppe at hænge og vifte bolden til hjørnespark.

Forinden da kunne Witt have gjort sejren endnu større, da han - efter samme opskrift som målet til 2-0 - var fri til hovedstød tæt under mål, men han fik ikke ordentligt ram på den.

Med sejren rykker holdet op i det forjættede land, der hedder top seks, og som med sikkerhed giver endnu en sæson i den tredjebedste række.

Hillerød skal allerede i aktion igen onsdag, hvor turen går til Gladsaxe. Her tager AB imod i den kamp, der skulle have været sæsonpremieren, men som blev udsat to døgn før kampstart.