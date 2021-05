Se billedserie Foto: Mads Hussing

Se billederne: Hillerød fortsatte sejrsstimen mod KFUM

Det var Hillerøds sjette sejr i forårets ni kampe i 2. division, mens KFUM Roskilde måtte lide deres sjette nederlag.

Sport Nordsjælland - 08. maj 2021 kl. 15:54 Af Mads Hussing

Chancemæssigtmæssigt begyndte det godt for udeholdet KFUM Roskilde mod Hillerød Fodbold, men det var hjemmeholdet, der løb af med sejren i sidste ende.

Mens Hillerød havde det meste af spillet i begyndelsen af kampen, så var KFUM Roskilde de mest nærgående. Tættest på i 1. halvleg var Jakob Sparholt, der efter 12 minutters spil hamrede bolden på overliggeren med et dommedagshug langt udefra. Bolden gik i jorden og i spil igen.

Bare seks minutter senere var den gal igen i Hillerøds forsvar, da Roskildes Dino Karjasevic - der tidligere har spillet i Hillerød - snuppede bolden fra Hillerøds målmand Frederik Hansen. Dino Karjasevic prøvede at drible udenom Frederik Hansen, og dommeren mente at Dino lavede et frispark på målmanden i forsøget på det.

Hillerød overtog mere og mere af spillet i 1. halvleg, og det resulterede i et mål fem minutter før pausefløjtet.

Højrebacken Simon Sharif tog et af sine raid op af banen i højre side. Han afleverede til Rasmus Tangvig, der gik forbi Kwabena Assinki og spillede indover til en helt fri Magnus Nathansen, der sikkert udplacerede Max Christensen i Roskilde-målet.

2. halvleg begyndte som 1. halvlev sluttede, hvor Hillerød var klart tættere på at udbygge føringen, end Roskilde var på at udligne.

Især Hillerøds midterforsvarer Mike Mortensen må have svære drømme om et par muligheder i det første kvarter. Han fik bolden efter et hjørnespark, men fra meget kort hold hamrede han bolden langt over mål.

Kort tid efter gik han op i en hovedstødsduel med Max Christensen, og den vandt den høje midterforsvarer over målmanden, men hovedstødet blev reddet på stregen.

2. division, pulje 2 Hillerød-KFUM Roskilde 1-0 (1-0)

Mål: 1-0: Magnus Nathansen (40)

Det skabte noget liv i KFUM Roskildes angreb, at Emre Selvi blev sat ind med 25 minutter igen.

Han fik to gode muligheder, hvor især den sidste var stor. Her vandt Dino Karjasevic en duel med hjemmeholdets målmand Frederik Hansen, og bolden røg hen til Emre Selvi, der på trods af frit mål skød langt over.

Det var kampens sidste chance, og dermed hev Hillerød endnu en sejr hjem her i foråret, mens KFUM Roskilde måtte tage hjem uden point.