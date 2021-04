Se billedserie Holte vandt onsdag endnu en gang det danske mesterskab i volleyball for kvinder. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Se billederne: Guldrus for 18. gang

Sport Nordsjælland - 14. april 2021 kl. 21:06 Af Niels Rasmussen

Når man skal blive dansk mester, så kan man jo lige så godt slutte af med maner. Holtes kvindelige spillere hev den 18. DM-titel hjem efter en helt forrygende indsats mod et Gentoftemandskab, der solgte sig så dyrt som muligt, men som ikke kunne holde stand.

Holte gjorde rent bord i finaleserien og vandt de nødvendige tre kampe i streg.

Det begyndte ikke ret godt, da Gentofte fik bragt sig på 2-0 i 1. sæt. Men da anfører Nora Møllgaard kom til og skaffede en håndfuld point via sin serveserie fornemmede man, at titlen ville komme i hus i kamp nummer 3 efter at Holte havde vundet de to første kampe.

For Amalie Owie var kampen den sidste i hendes karriere på det her niveau. Skuldrene kan ikke mere, og der ikke er ikke grund til at gøre sig selv til sportsinvalid.

Hun var kun med, fordi hardhitteren Mikala Mogensen måtte side på bænken med en forvredet ankel, men hun spillede forrygende med mange smarte lob, når modstanderne ventede et hårdt smash.

Høje, amerikanske Ava Cramp fik blokeret mange bolde og scoret point med gode hug. For hende var det vist også sidste aften, da turen nu går videre ud i volleyballkarrieren.

Midt i al Holtejublen og glæden var det opløftende for dansk volleyball at se Gentoftes Charlene Johnsen, der har et vildt imponerende potentiale. Hun server og smasher med en voldsom styrke og har springkraft og blik for spillet.

Næste sæson bliver uden bronzevinderne fra VK Vestsjælland, der har valgt at trække holdet ud af rækken trods den sportslige succes. Der afløses af DHV fra Odense.

DM-finale, kvinder, 3. kamp

Holte-Gentofte 3-0

(25-20, 25-20, 25-15)

Holte er mester efter at have vundet tre ud af fem i kampe i serien, hvor der spilles bedst af fem.