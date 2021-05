Se billederne: Frederikssund strammede skruetvingen

Se billedserie Foto: Kim Rasmussen

Sport Nordsjælland - 01. maj 2021 kl. 17:03 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Det var et opgør, hvor Frederikssund stille og roligt strammede skruetvingen, og til sidst endte det med en sikker 3-0-sejr over KFUM. Dermed er Frederikssund stort set sikker på at slutte i top 4 og er dermed fri af nedrykningsfare i en sæson, der ellers kan ende i et stort blodbad som følge af turneringsomlægningen.

Gæsterne fra Emdrupparken startede ellers med brask og bram. KFUM kom til flere store muligheder i opgørets første ti minutter. Casper Hansen sendte fra tæt hold en inderside over mål, og kort efter headede stopperen Kasper Kaffka Hansen på en af flere nærgående standardsituationer et hjørnespark på overliggeren.

Men Frederikssund modstod presset, og efterhånden satte hjemmeholdet sig på opgøret. Man skulle dog frem til de sidste ti minutter inden pause, før Frederikssund begyndte at viser tænder foran mål.

Frederikssund-KFUM 3-0 (0-0)

Mål: 1-0: Christian Helev (62), 2-0: Christian Helev (69), 3-0: Nicolai Jægergaard (80).

Frederikssund: Frederik Folkvardsen – Casper Damsgaard (88: Nicklas Lohals), Rasmus Philipsen (88: Adam Kielsgaard), Mathias Sand Kristensen – Patrick Dahm Nielsen, Pelle Sørensen, Martin Hansen (63: Jannick Andersen), Daniel Hacke – Nicolai Jægergaard, Christian Helev, Deniz Ates (78: Jonas Grønbech).

KFUM: Kasper Andreassen Sort – Peter Barfod, Kasper Kaffka Hansen (65: Asbjørn Helge), Mathias Petersen, Thomas Heshe – Casper Hansen, Sebastian Weber Pedersen, Jakob Skaaning Jakobsen (65: Tommy Rønning), Magnus Boch (72: Casper Reenberg) – Frederik Baarts (72: Mikkel Mathson Larsen), Malte Vangsted Larsen 1-0: Christian Helev (62), 2-0: Christian Helev (69), 3-0: Nicolai Jægergaard (80).Frederik Folkvardsen – Casper Damsgaard (88: Nicklas Lohals), Rasmus Philipsen (88: Adam Kielsgaard), Mathias Sand Kristensen – Patrick Dahm Nielsen, Pelle Sørensen, Martin Hansen (63: Jannick Andersen), Daniel Hacke – Nicolai Jægergaard, Christian Helev, Deniz Ates (78: Jonas Grønbech).Kasper Andreassen Sort – Peter Barfod, Kasper Kaffka Hansen (65: Asbjørn Helge), Mathias Petersen, Thomas Heshe – Casper Hansen, Sebastian Weber Pedersen, Jakob Skaaning Jakobsen (65: Tommy Rønning), Magnus Boch (72: Casper Reenberg) – Frederik Baarts (72: Mikkel Mathson Larsen), Malte Vangsted Larsen Mathias Sand Kristensen var tættest på med et direkte frispark på overliggeren. Siden havde Deniz Ates også et udmærket forsøg, som KFUM-målmand Kasper Andreassen Sort halvklarede. Patrick Dahm Nielsen var over riposten, men også i anden ombæring var KFUM-målmanden på sin plads.

Frederikssund-overtaget blev endnu mere udtalt efter sidebyttet, og efter lidt over en times spil kom der hul på bylden. På et hjørnespark headede Rasmus Philipsen via KFUM-målmandens fingerspidser på stolpen, men Christian Helev var over riposten og så stod det 1-0.

Inden da han man ikke rigtigt lagt mærke til rækkens topscorer, og der var næppe satte mange mærker i bogen hos den scout fra Boldklubben Frem, der overværede opgøret.

Men det blev til et par plusser mere. Bare et par minutter havde Deniz Ates en sublim tæmning af en lang fremlægning fra Rasmus Philipsen. Ates fik også afsluttet. KFUM-målmanden reddede, men riposten endte lige i fødderne på Christian Helev, der fik skovlet endnu et mål i kassen, så sæsonscoren er oppe på 17 styks.

Siden blev det også til en assist. Helev sendte Nicolai Jægergaard alene mod mål, og med en lang tå gjorde Jægergaard det til slutresultatet 3-0.