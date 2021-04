Se billederne: Første nederlag i en måned

Vanløse gjorde en ende på Hillerøds stime med både at være ubesejret og ikke at være scoret imod i en måned.

Cheftræner Christian Lønstrup havde valgt at give genvalg til de to angribere Nicolas Willumsen og Johannes Houborg, og samtidig var Rasmus Suhr sat i startopstillingen, så det lignede et hold, der var meget offensivt orienteret.

Vanløse kørte en sikker sejr på 1-0 hjem, og hvis der skulle have været scoret et mål mere, så havde det været til hjemmeholdet, der formåede at få afsluttet to gange mere. Selvom de ikke var tæt på at gå ind, så var det mere, end hvad Hillerød kunne diske op med.