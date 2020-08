Kamaldeen Sulemana har taget Superligaen med storm, selv om han kun har spillet en halv kamp af gangen. Han skal vise, at han kan holde 90 minutter og være afgørende hele vejen igennem i den kommende sæson. Men sikke et potentiale.

Se billederne: FCN i fuld gang

Nu skal et nyt hold bygges efter afskeden med Mohammed Kudus, Mikkel Damsgaard og Nicolai Larsen som de mest prominente.

Næste kuld af talenter står klar i kulissen, og nu er det op til dem selv at vise cheftræner Flemming Pedersen, at de skal være med på Superligaholdet til efteråret.

Her kan du se billeder fra onsdagens træning i Right to Dream Park i Farum - og læse lidt om de afbilledede spillere.