Se billederne: FC Helsingør sikrer sig fjerdepladsen med sejr

FC Helsingør vandt 2-1 hjemme over de nærmeste konkurrenter fra Fredericia, og dermed sikrede holdet sig fjerdepladsen i 1. division.

Der var både sol over stadion og over FC Helsingør, da holdet i den tredjesidste kamp i sæsonen sikrede sig fjerdepladsen i 1. division.

Helsingør har vundet tre ud af fire opgør mod FC Fredericia i denne sæson, men holdet har i lange perioder haft svært ved at styre det jyske mandskab.

I sæsonens tre første kampe var Fredericia det bedste mandskab, men FC Helsingør tog sig alligevel af to sejre i de opgør.

I den sidste kamp mellem de to hold i denne sæson, og i sæsonens tredjesidste kamp, havde Helsingør læst på lektien. Hjemmeholdet lod ikke gæsterne få plads til at spille. FC Fredericia er det hold i 1. division, der har bolden mest, og man kan på mange måder se, at der er mange FC Midtjylland-spillere i truppen.