Se billederne: Efter kontrolleret udesejr: Jagten på top seks er sat ind

Det blev den bedst mulige start på forårssæsonen og jagten på top seks for FC Helsingør, der tog til Kolding og vandt 2-0.

12. februar 2021

FC Helsingør lå indtil sidste runde i efteråret i top seks, og målet for træner Morten Eskesen er at komme op i det gode selskab igen.

Det har de seks kampe til at opnå, og efter første kamp fredag blev udsigterne til det noget bedre. Holdet fik deres bare anden sejr i 10 kampe efter en kamp, hvor hjemmeholdet Kolding ikke havde meget offensivt at byde på, og hvor FC Helsingør var skarpe og scorede på deres chancer.

Det blev 1-0 efter lidt småspil i højre side mellem Frederik Juul Christensen og Anders Holst. Her sendte Juul Christensen bolden hårdt ind i feltet, hvor Oliver Kjærgaard fejrede sin nye kontrakt med at sætte foden på og sende bolden ind under Sebastian John i Kolding-målet. Kjærgaard var ellers tæt opdækket af Marcus Gudmann, men Helsingør-spilleren kom først på bolden.

Det var ellers Kolding, der havde begyndt kampen bedst. Meget af spillet foregik på Helsingørs banehalvdel, og de ellers så rutinerede folk i midterforsvaret så ikke altid så stabile ud.

Anfører Nikolaj Hansen havde flere fejlafleveringer, der kunne have sat Kolding igang. Kevin Stuhr Ellegaard i målet var også tæt på at lægge bolden ud til en modstander, men her fik Nikolaj Hansen raget kastanjerne ud af ilden.

1. division Kolding-Helsingør 0-2 (0-1)

Mål: 0-1: Oliver Kjærgaard (13), 0-2: Nicolai Geertsen (68)

Advarsler: Nikolaj Hansen (32), FC Helsingør, Frederik Juul Christensen (44), FC Helsingør, Anders Holst (54), FC Helsingør, Callum McCowatt (75)

Kolding IF: Sebastian John - Morten Hansen, Marcus Gudmann (64: Mads Zederkoff), Simon Trier, Daniel Thøgersen - Christian Kudsk (64: Jeppe Hansen), Niels Letort (64: Mike Vestegaard), Sebastian Sommer (64: Mads Eriksen), Matthias Verreth (77: Ahmed Daghim), Denis Fazlagic - Adam Jakobsen.

FC Helsingør: Kevin Stuhr Ellegaard - Anders Holst, Nicolai Geertsen, Nikolaj Hansen, Nicklas Mouritsen - Tonni Adamsen (64: Lucas Haren), Frederik Juul Christensen, Daniel Norouzi, Carl Lange (90: Frederik Bay) - Oliver Kjærgaard (64: Liam Jordan) - Callum McCowatt (80: David Boysen). 0-1: Oliver Kjærgaard (13), 0-2: Nicolai Geertsen (68)Nikolaj Hansen (32), FC Helsingør, Frederik Juul Christensen (44), FC Helsingør, Anders Holst (54), FC Helsingør, Callum McCowatt (75)Sebastian John - Morten Hansen, Marcus Gudmann (64: Mads Zederkoff), Simon Trier, Daniel Thøgersen - Christian Kudsk (64: Jeppe Hansen), Niels Letort (64: Mike Vestegaard), Sebastian Sommer (64: Mads Eriksen), Matthias Verreth (77: Ahmed Daghim), Denis Fazlagic - Adam Jakobsen.Kevin Stuhr Ellegaard - Anders Holst, Nicolai Geertsen, Nikolaj Hansen, Nicklas Mouritsen - Tonni Adamsen (64: Lucas Haren), Frederik Juul Christensen, Daniel Norouzi, Carl Lange (90: Frederik Bay) - Oliver Kjærgaard (64: Liam Jordan) - Callum McCowatt (80: David Boysen). Det var på mange måder en typisk 1. halvleg i den første kamp i sæsonen. For Helsingørs vedkommende blev det meget bedre, da de kom ud til 2. halvleg.

Her havde udeholdet det meste af spillet i begyndelsen, og det gav også flere gode chancer. Oliver Kjærgaard var tæt på at blive dobbelt målscorer, da han sendte bolden hårdt afsted mod Sebastian John, der via overliggeren reddede. Som de to eneste på banen, så dommer og liniedommer ikke, at der var hjørnespark.

Bare et par minutter senere fik Frederik Juul Christensen bolden på kanten af feltet, og han sendte bolden mod fjerneste målstolpe, men desværre for Helsingør endte den på den forkerte side af opstanderen.

Kolding var i denne periode ikke farlige, og det må være derfor de synes, der skulle ske noget. For efter 20 minutter satte de fire nye på banen, og da Helsingør samtidig satte to ind, så var over en fjerdedel af alle markspillere skiftet ud.

Det hjalp dog ikke meget, for bare et par minutter fik Helsingør et hjørnespark, som Daniel Norouzi sendte ind i panden på Nicolai Geertsen, der kunne score i sin debut for FC Helsingør i 1. division.

Det kunne være blevet 3-0, da Kolding-forsvaret og målmanden misforstod hinanden, og så kunne Callum McCowatt sende bolden ind til netop indskiftede Liam Jordan, der hårdt presset headede over et tomt mål. Han fik også en mulighed i slutsekunderne, men her stod målmanden i vejen.

Ellers var det en chancefattig resterende del af kampen, hvor Kolding prøvede, men ikke havde evnerne til at komme ordentligt igennem FC Helsingørs kæder, og Helsingør behøvede ikke at forcere voldsomt, så sejren blev stille og roligt kørt i mål.