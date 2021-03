Se billederne: Efter flere nederlag: Vandt vigtig topkamp

Se billedserie Esbjergs Craig Puffer og Rungsteds Shane Hanna. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

To mandskaber ramt på selvtilliden mødtes i Rungsted, og den duel kom hjemmeholdet bedst ud af, da de vandt tirsdagens opgør med 4-2.

02. marts 2021

Mens Esbjerg har tabt de seneste to kampe, så har Rungsted ikke haft en god februar, hvor et stort forspring i ligaen er skrumpet betragteligt.

Rungsted fik lidt luft til Esbjerg på tredjepladsen, da Esbjerg blev besejret på hjemmebanen i Rungsted. Dermed forsvarede Rungsted førstepladsen i ligaen.

Isligaen Rungsted-Esbjerg 4-2

(1-1,2-1,1-0)

Mål: 0-1: Felix Maegaard Scheel (05.17), 1-1: Marcus Olsson (13.28), 2-1: Marcus Olsson (22.00), 3-1: André Pison (34.38), 3-2: Anders Koch (37.23), 4-2: Nichlas Hardt (58.53)

- Det vil være en ære at vinde grundspillet, siger Rungsteds sportschef Morten Hagen og fortsætter:

- Det betyder jo også, at der er hjemmebanefordel gennem hele slutspillet, og selvom der ikke er nogen tilskuere, så betyder det færre rejsedage og flere gange i vores eget omklædningsrum.

Det er dog noget, som de ikke taler så meget om i disse dage i Rungsted.

- Vi har talt om ikke at fokusere så meget på det, men mere på at tage den næste kamp, siger sportschefen, der er glad for Rungsteds indsats i grundspillet.

- Selvom vi bliver nummet et, to eller tre, så har vi haft et godt grundspil. Sidste år blev vi nummer fire i grundspillet, og vi var meget langt efter Aalborg. I år har vi ligger i toppen hele tiden, siger han.

I kampen mod Esbjerg kom Rungsted bagud i begyndelsen af kampen, men midt i periode udlignede Marcus Olsson.

Det blev både 2-1 og 3-1 i 2. periode, og især 3-1-målet tog lang tid for dommerne at anerkende. Men André Pison fik sit mål, og så var Rungsted foran med to.

Rungsted fulgte op med at have overtaget i spillet, men et langt Rungsted-angreb endte med, at Esbjergs David Madsen stjal pucken og løb afsted, og hvor det efter en afslutningen endte med, at pucken røg hen til Anders Koch, der reducerede til 3-2.

Den stilling holdt hele vejen til slutningen af kampen, hvor Esbjerg tog målvogteren ud. Det gjorde, at Nichlas Hardt kunne score i et tomt mål med et minut tilbage af kampen.

Der mangler nu tre kampe i ligaen, og Rungsted har 6,5 point ned til Esbjerg på tredjepladsen, og de to hold har spillet lige mange kampe. Der er halvandet point ned til Aalborg på andenpladsen, men Aalborg har kun to kampe tilbage af grundspillet.

Rungsted skal fortsætte jagten på førstepladsen på fredag, hvor holdet skal en tur til Herlev.